ÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡ØÇÑÅÔÅìµþ¡ÙÃ«ºê½á°ìÏº¡ØÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀ×Åª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡Ù¡×¤¬¡ÖÀ¼¤Î½ñÅ¹～ÆüËÜ¶áÂåÊ¸³ØÌ¾ºîÁª～¡×¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¡£2024Ç¯8·î22Æü¤è¤êaudiobook.jp¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡ØÇÑÅÔÅìµþ¡ÙÃ«ºê½á°ìÏº¡ØÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀ×Åª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡Ù2024Ç¯8⽉22⽇¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡¡
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¹¥Èー¥êー¥·¥êー¥º③¡Ö³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡ØÇÑÅÔÅìµþ¡ÙÃ«ºê½á°ìÏº¡ØÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀ×Åª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡Ù¡×¤¬¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ2024Ç¯8·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êaudiobook.jp¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËROUDOKU.TALKER.JP¤¬ÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ë¤Æ¾å±é¤·¤¿Ï¯ÆÉ¸ø±é¤ò¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÀ¼¤Î½ñÅ¹～ÆüËÜ¶áÂåÊ¸³ØÌ¾ºîÁª～¡×¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡ØÇÑÅÔÅìµþ¡Ù¡¢Ã«ºê½á°ìÏº¡ØÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀ×Åª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÂçÀµ12Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢»¨»ï¤ä¿·Ê¹¼Ò¤Ø´ó¹Æ¤µ¤ì¤¿½ñ´Ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿ÌºÒ¤ÈÆ±Ç¯¤Î9·î¡¢10·î¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸¹ë¤¬¿ÌºÒ¤ËÁø¶ø¤·¤¿»´¾õ¤ä¿´¾ð¤¬±®¤¨¤ë¡£Ï¯ÆÉ¤ÏÄ¹ÈøÆàÆà¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿ROUDOKU.TALKER.JP¤Ï¡¢2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÏ¯ÆÉ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¹¥Èー¥êー¥·¥êー¥º⑤¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ë¤Æ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://roudoku.talker.jp/
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡ÖÇÑÅÔÅìµþ¡×
¡Ö²ÃÆ£ÉðÍºÍÍ¡£Åìµþ¤òÄ¤¤Õ¤ÎÊ¸¤òºî¤ì¤È±¾¤Õ¶Ä¤»¤ÏÀµ¤ËÇÒ¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëô¤ª¤Ò¤¤¦¤±¤·¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤¤¤¶½ñ¤«¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ò²Ë»¤ÎºÝ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤âµ¤¾è¤ê¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤Ç¸æÌÈ¤òÌØ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ò¤Þ¤¹¡£¡×¡Ä¡£
Ã«ºê½á°ìÏº¡ÖÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀ×Åª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡×
¡Ö»ä¤ÏÈ¬·îÆóÆü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÈ¢º¬¾®Í°Ã«¤Î¾®Í°Ã«¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬»°½½°ìÆü¤ÎÈÕ¤ËÈ¢º¬Ä®¤ÎéÃ¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ëÈ¢º¬¥Û¥Æ¥ë¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤½¤³¤Ë°ì¤ÈÈÕÇñ¤Ã¤ÆÍâ°ìÆü¤Î¸áÁ°½½°ì»þÈ¾¤Ë½Ð¤ë¾è¹ç¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆéÃ¤ÎÅò¤òÄÌ¤ê¡¢ÌóÈ¾Î¤°Ì¤âÍè¤¿»³Ï©¤ÇÃÏ¿Ì¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¡Ä¡£
¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://roudoku.talker.jp/stage/
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
ROUDOKU.TALKER.JP
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¹¥Èー¥êー¥·¥êー¥º③
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡ÖÇÑÅÔÅìµþ¡×/ Ã«ºê½á°ìÏº¡ÖÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀØÅª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡×
¡Úºî¡Û¿¹鷗³°¡¢±§Ìî¹ÀÆó¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢Ã«ºê½á°ìÏº
¡Ú½Ð±é¡ÛÄ¹ÈøÆàÆà
¡Ú¼çºÅ¡ÛROUDOKU.TALKER.JP
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò »Å»ö
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÀ¼¤Î½ñÅ¹¡×¥µ¥¤¥È
¡ØÇÑÅÔÅìµþ¡Ù¡ÚÆüËÜ¶áÂåÊ¸³ØÌ¾ºîÁª⑮¡Û
¡ØÁ´ÌÇ¤ÎÈ¢º¬¤ò´ñÀ×Åª¤ËÌÈ¤ì¤Æ¡Ù¡ÚÆüËÜ¶áÂåÊ¸³ØÁª⑯¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://roudoku.talker.jp/