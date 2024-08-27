台湾グルメが集合！ 新宿マルイで「台湾好きがとまらない市」が開催
新宿マルイ 本館では8月22日〜9月3日、B1F concept shopsにて「台湾好きがとまらない市〜ようこそ、食べてみたい台湾へ〜」を開催します。
■台湾本場のレモンティーも初登場
同企画は、台湾各地の様々な食を通して台湾の魅力を発信するグルメイベントです。
会場では、日本からの出店ブランド7店舗にくわえ、台湾を代表する12ブランドも出店。店舗によっては無料での試食も楽しめます。
出店店舗は、台湾の旬の食材を厳選し丁寧な調理法を継承している點水樓、創業111年の歴史を持つタロイモスイーツの老舗店・連珍、1947年創業の台湾サンドイッチ・洪瑞珍など。
さらに、今回は初の試みとなる台湾本場のレモンティーの特別販売も実施しています。
■イベント概要
台湾好きがとまらない市〜ようこそ、食べてみたい台湾へ〜開催期間：8月22日〜9月3日
開催場所：新宿マルイ 本館 B1F「concept shops」
営業時間：11時〜21時 ※9月3日は営業時間が早まる場合あり
出店店舗：
吉祥天（キッショウテン）
黒猫豆花（クロネコトウファ）
ハッピー夢工房（ハッピーユメコウボウ）
ハッピーレモン
點水樓（テンスイロウ）
洪瑞珍 (ホンレイゼン）
連珍（レンチン）
陳允宝泉
PULY
TRUE ONE
GoJESS
Bull Head
King Kung
Duke Guan
Frenature
PAH JI HUE
Red Sakura
Ta Hao Hao
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（フォルサ）