海外からのゲストのアテンドにも最適！ 「銀座久兵衛」出身の店主による絶品江戸前寿司（東京・大手町）

神田錦町 鮨たか晴(東京・大手町)

中とろ 写真:お店から

2024年7月、大手町駅から徒歩5分ほどの場所に、毎日豊洲から仕入れる厳選食材を使用した絶品江戸前寿司が楽しめる「神田錦町 鮨たか晴」がオープンしました。

鰺 写真:お店から

店主を務める木目田 隆晴氏は、大学在学中にカナダへ留学し、TOEIC900点を取得するほど英語が堪能です。歴代の総理や数多くの財界人に愛されてきた名店「銀座久兵衛」に11年間在籍。安倍元首相やオバマ元大統領の相手もしたことがあるそうです。コロナ禍で退職し、ホテル「ハレクラニ沖縄」の寿司部門で2年間握った後、独立のため起業し、今に至ります。店名は店主の名前「隆晴」から取り、晴れやかで活気のあるお店作りを目指しています。

居心地の良い店内 写真:お店から

正統派の寿司屋らしくカウンターには実際に奈良県に訪れて選定したヒノキの一枚板を使用。吉野林業発祥の地であり聖地と呼ばれる川上村で伐採された三大ヒノキのひとつ「吉野桧」は、推定樹齢250年以上の代物です。目の細かさ、香りの良さ、木目の流れも非常にきれいで、まな板にも吉野桧を使用しています。敷石は、造園業を営む木目田氏の実家の石材から、お兄さんの協力を得て選定、加工と運搬もお兄さんが行ったそう。すっきりとした居心地の良い店内に客席はカウンター8席です。

サクごと漬ける赤身の漬け 写真:お店から

ランチタイムは握り10貫と巻物の「握りコース」10,000円と、厳選素材を使った一品や握りを楽しめる「コース」15,000円を用意。色々な酢を取り寄せて、試行錯誤したというこだわりのシャリが、ネタのおいしさを最大限に引き出します。

車海老のクリームコロッケ 写真:お店から

ディナータイムは「コース」18,000円のみで、久兵衛仕込みの寿司のおいしさはもちろんですが、炭火で焼いた太刀魚や、車海老が贅沢に入ったクリームコロッケなどのおつまみも秀逸。

確かな技術と経験に裏打ちされた握りの数々を、檜の温もりを感じるカウンターで心ゆくまで堪能できる正統派の寿司店。英語が堪能な店主の穏やかな接客も評判で、海外からのゲストのおもてなしや、一人での食事やデートにもおすすめの新店です。

食べログレビュアーのコメント

小肌 写真:お店から

『〜つまみ〜

・茹でたて茶豆

お豆のいい香りがします

・マツカワガレイとエンガワ 〇

旨味があり凄く良かったです

・蛸 〇

桜煮ではなく、塩茹でをしているところが蛸好きには魅力的かもしれません

・太刀魚の塩焼き

安定の焼き加減です

・海老のクリ−ムコロッケ 〇

なんと、車海老のミソからとったアメリケーヌソースだそうです。衣が最後までサクサクで美味

しかったです

・もずく酢

しゃっきりした良いもずくでした

【握り】

・真鯛

・墨烏賊

沖縄の屋我地のお塩を使用

・赤身の醤油漬け

サクごと漬けるそうです

・鰯 〇

軽く酢でしめている

・北寄貝 〇

この日の北寄貝良かった!

・鱒の介 〇

昆布締めにして軽く炙っています

・鰺

・車海老

・小肌 〇

この日は熊本のもの

・煮蛤

・煮穴子 〇

穴子が凄くふんわりとしていました

・干瓢巻き 〇

シンプルだからこそ美味しさが伝わります

・蜆のお椀

・玉子

表面をキャラメリゼにしてあり面白かったです

ビ−ル、レモンサワーなど

基本全て美味しいのですが、私の好みで美味しかったものに〇をつけています。

\2,2000弱/1名

素材の旨味を最大限に引き出そうとしているのが伝わってきます

この日は日本酒をいただかなかったのですが、色々と隠していそうな雰囲気です

次回は季節を変えて日本酒とともにいただきたいな

私のルーティン店がまた増えました♪』(とも温泉さん)

蛤 出典:みるみんくさん

『今回はディナーに伺いました。○はつまみ、●は握りです。

◯茶豆

茹でたてです。

◯マツカワガレイ

沖縄県屋我地島のお塩を使用されていて、

この塩がまろやかな塩味と甘味があって美味しい。

マツカワガレイは旨味がちょうど良く乗っていて美味しい。

◯塩茹での蛸

この蛸が素晴らしい!

程良い弾力を残した柔らかさで、蛸の香りがとても良く、

ほんのりとした塩味と山葵だけでとても美味しい♪

◯のどぐろの塩焼き

大根おろしと酢橘

◯勝浦の黒鮑の塩炊き

こちらも肝も美味しいのですが、身だけでもとても美味しかったです!

◯鱧子の塩辛

ちょっと合間にいただいたこちら、テイクアウトしたいくらい美味しかったです!

○海老クリームコロッケ

ちょっと変わり種ですが、完成度がすごいです!

ゴロゴロたっぷりと入った海老に、

とろりとして重すぎないベシャメルソース。揚げ具合も良かったです。

◯新潟の岩もずく酢

◯鮎ペースト

鮎を丸ごと焼いてペーストに。お酒のあてに。

◯山芋の山葵漬け

◯北寄貝

●伊佐木

●墨烏賊

●赤身の漬け

柵のまま特製漬け醤油に一晩漬けて。

●鰯

●北寄貝

●マスノスケの昆布締め

●鯵

●車海老

温かい状態で。

●蛤

●小肌

●トロ

●穴子

熱々で出されるのが面白いです。

●干瓢巻き

●トロたく(追加)

●梅キュウ(追加)

◯玉

◯蜆のお椀

シャリはしっかりと粒が立っていて、ほどけ具合も素晴らしい。

タネはどれも質が良く、この価格でこれだけのものを揃えられるのは、

大将の愛されキャラなお人柄のおかげかもしれない。

そしてワインで驚いたのは、赤ワインがとてもお寿司に合う事。

シャンパンと赤が好きですが、お寿司はやはり赤は合わせにくいので、

選ぶことはありません。

でもお勧めされていただいてみると、しっかりと柔らかなコクがあるのに、

華やかさもあり、お寿司にもよく合います。

まだオープンしたばかりですが、

これからますます楽しみなお店が増えました』(みるみんくさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆神田錦町 鮨たか晴住所 : 東京都千代田区神田錦町1-17-5 DAIWA神田橋ビル 1FTEL : 03-3518-9218

文:佐藤明日香

