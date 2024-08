なかなか便が出てくれない便秘に悩んでいる人は大勢いますが、便秘が腸以外の健康状態にも影響していると認識している人は少ないかもしれません。新たな研究では、便秘が心臓発作・心不全・脳卒中といった主要心血管イベントの危険因子となっていることが示されました。Constipation is associated with an increased risk of major adverse cardiac events in a UK population | American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology

