佐賀県と株式会社スクウェア・エニックスの「サガ」シリーズとの連携事業である「ロマンシング佐賀」

2024年で10周年を迎えたことを記念して、10年ぶりの東京イベント『ロマンシング佐賀TOKYO』を8月30日より東京ミッドタウン日比谷で開催!

東京ミッドタウン日比谷 アトリウム『ロマンシング佐賀TOKYO』まとめ

会場:東京ミッドタウン日比谷 アトリウム(東京都千代田区有楽町1-1-2)

開催期間:2024年8月30日(金曜日)〜2024年9月1日(日曜日) 11時〜20時

※初日の一般入場は12時からとなります。

入場料:無料

佐賀県と株式会社スクウェア・エニックスの「サガ」シリーズとの連携事業である「ロマンシング佐賀」は2024年で10周年を迎えました。

そんな「ロマンシング佐賀」の10周年イベント第一弾として、『ロマンシング佐賀TOKYO』を東京ミッドタウン日比谷アトリウムで開催!

10年の時を経て、再び東京でロマ佐賀のイベント『ロマンシング佐賀 TOKYO』が開催されます。

実物のロマ佐賀マンホール(佐賀県武雄市に設置されているものと同デザイン)や、「サガ」シリーズを代表するイラストレーター 小林智美(こばやしともみ)氏が直筆で絵付けした圧巻の有田焼大皿を展示。

さらに10年ぶりの復刻グッズ販売やロマ佐賀旅行ツアーが当たる限定ガチャイベントなど、ここでしか体験できない貴重な企画が盛りだくさんのイベントとなっています。

「ロマンシング佐賀」有田焼 62cm大皿

2014年に東京六本木で開催された「ロマンシング 佐賀LOUNGE」で初お披露目された直径62cmの有田焼大皿。

「サガ」シリーズを代表するイラストレーター 小林智美氏直筆のイラストに、伝統工芸士 橋口博之(はしぐちひろゆき)氏が美麗な縁取りの絵柄を描き加えました。

有田焼の窯元「しん窯」によって制作されたロマンシング佐賀を象徴する逸品です。

ロマ佐賀マンホール(アセルス)

佐賀県と「サガ」シリーズのコラボによるデザインマンホール。

2020年に初めて佐賀市に設置され、2023年までで県内合計30個が設置されています。

今回は武雄市に設置されているアセルス(『サガ フロンティア』)のデザインマンホールと同じものを会場で展示。

このマンホールは、佐賀県内に工場を持つ鋳物メーカーの日之出水道機器株式会社佐賀工場(佐賀県みやき町)で製造されています。

ロマ佐賀ゆかりの自治体や企業とエンカウント!コラボ名刺

<参加予定企業・自治体一覧(五十音順)>

2024年8月30日(金曜日)

嬉野市、OK COFFEE Saga Roastery、九州佐賀国際空港、佐賀市、竹下製菓株式会社、日之出水道機器株式会社、(一社)古湯・熊の川温泉観光コンベンション連盟、吉野ヶ里町

2024年8月31日(土曜日)

嬉野市、小城市、OK COFFEE Saga Roastery、九州佐賀国際空港、幸楽窯 徳永陶磁器株式会社、佐賀県地域交流部交通政策課、株式会社佐賀バルーナーズ、太良町、日之出水道機器株式会社

2024年9月1日(日曜日)

伊万里市、唐津市、九州佐賀国際空港、さが県産品流通デザイン公社、佐賀県地域交流部交通政策課、太良町、日之出水道機器株式会社、宮島醤油株式会社

※スケジュールは予告なく変更させていただく場合がございます。

※イベント中、常時担当者が会場にいるわけではございません。予めご了承ください。

佐賀県内外からロマ佐賀ゆかりの自治体や企業が参戦し、ロマンシング佐賀の魅力を直接アピール!

各担当者が配布するオリジナルのコラボ名刺を集めて回るのもおすすめです。

また、RPGの世界のように選択肢を選ぶと、担当者が答えてくれる「トークコマンドリスト」も用意しています。

この機会に佐賀県での訪問先や名産品を探してみてください。

『ロマンシング サガ リ・ユニバース』新キャラクター先行解禁フォトブース

スマホアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の新章開幕に先駆け、新キャラクターの先行解禁フォトブースが登場!

ショップコーナー/グッズ

ショップコーナーでは、10年前に即完売した伝説のロマ佐賀有田焼皿や、10周年記念グッズなど多数ラインナップ。

※お支払いはキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済)のみになります。現金はご使用いただけませんのでご注意ください。

ロマンシング佐賀 有田焼丸型小皿

製造元:幸楽窯

内容:ドット絵小皿 直径12cm、10枚セット、桐箱入り

価格:30,000円(税込)

2014年初開催の「ロマンシング 佐賀LOUNGE」で、初日10分で完売という伝説を作った商品が復刻!

有田伝統文様と、シリーズキャラクターとの共演が楽しめます。

アビスゲート醤油皿

製造元:224porcelain

内容:醤油皿 1枚 直径11cm、高さ2.4cm

価格:4,400円(税込)

肥前吉田焼の磁器ブランド「224 porcelain」とのコラボレーションで誕生した逸品。

醤油を注ぐと旨さのアビスゲートが開くと言われています。

伝承の佐賀のり

製造元:株式会社サン海苔

内容:焼きのり(佐賀県産)3袋詰(8切5枚)、おまけシール1枚

価格:1,500円(税込)

有明海の恵みと、代々継承されてきた生産・加工技術によって生み出される佐賀の焼き海苔。

パリッとした食感と豊かなうま味・芳醇な磯の香りが楽しめます。

外箱は懐かしい『ロマンシング サ・ガ2』のパッケージデザインを継承。

おまけシール付きです。

ロマ佐賀ツアーが当たる抽選ガチャイベント

秋から佐賀県で始まるイベントに向けて「行くぞ!ロマ佐賀ガチャ」大抽選会を開催。

A賞はなんと実施予定のロマシング佐賀10周年ツアーにご招待!

そのほかにも、「浪漫寝具佐賀 ネックピロー」など佐賀への冒険に使える装備もゲットできます。

<参加方法>

会場で集めた企業・自治体のコラボ名刺3種を提示

※お一人様1回までの参加となっています。

<当選賞品>

A賞:ロマンシング佐賀10周年ツアー ペアご招待 1組

B賞:浪漫寝具佐賀 ネックピロー 30名様

C賞:ロマ佐賀10周年ポスター 100名様

全員参加賞:10周年企画展特典引換券

「ロマンシング佐賀10周年ツアー」詳細

開催日程および宿泊先:

1.2025年1月5日(日曜日)〜6日(月曜日)佐賀市内ホテル宿泊(最小催行人数25名)

2.2025年1月18日(土曜日)〜19日(日曜日) 唐津市内ホテル宿泊(最小催行人数25名)

3.2025年2月1日(土曜日)〜2日(日曜日) 嬉野市内旅館宿泊(最小催行人数20名)

4.2025年3月1日(土曜日)〜2日(日曜日) 武雄市内ホテル宿泊(最小催行人数25名)

※最小催行人数に満たない場合、ツアーは催行されません。予めご了承ください。

ロマンシング佐賀の旅を余すことなく楽しめる全4回のツアーを開催、参加者を募集しています。

ツアーに参加すると、「サガ」シリーズのキャラクターたちが想い想いのロマ佐賀旅の夢に耽っているオリジナルのネックピローがもらえます。

ツアー参加者と、「行くぞ佐賀県!ロマ佐賀ガチャ」でしか手に入らないレアなアイテムになっています。

料金や旅程詳細、参加条件などについては、予約専用ページから確認できます。

また会場内には「ロマ佐賀トラベル」のコーナーもありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

今後の佐賀県イベント

佐賀県では2024年11月30日からイベントがスタート!

冒険者たちの軌跡を辿る大規模展示『ロマンシング佐賀 10周年企画展』

会場:佐賀県立博物館(佐賀県佐賀市城内1-15-23)

開催期間:2024年11月30日(土曜日)〜2025年1月19日(日曜日)

休館日:月曜日、2024年12月29日(日曜日)〜2025年1月1日(水曜日)

入場料:無料

佐賀県では、ロマンシング佐賀10周年を記念した大規模なイベント『ロマンシング佐賀 10周年企画展』を開催。

「サガ」シリーズの原画や歴代のロマ佐賀の展示品の数々を堪能することができます。

『ロマンシング佐賀ストリート』

JR佐賀駅からSAGAサンライズパークまでの道のりが『ロマンシング佐賀ストリート』としてロマ佐賀の装飾で彩られます。

さらにストリート沿いにある飲食店とのコラボや、ウォークラリーなどを楽しみながら新しい街の魅力を体験できます。

日比谷Barコラボ同時開催

開催期間: 2024年8月30日(金曜日)〜2024年9月30日(月曜日)

提供店舗:全7店舗/日比谷Bar日比谷店、新宿東口店、四谷店、池袋店、神保町店、LOBBY LOUNGE 東京 HIBIYA BAR、LOBBY LOUNGE日比谷Bar 丸の内

※営業時間やご予約は個別の店舗にお問い合わせください。

※「ロマンシング佐賀 TOKYO」イベント開催期間中は混雑が予想されますので、まずはご予約いただくことをおすすめ致します。

「ロマンシング佐賀 TOKYO」のイベント開催に合わせて、日比谷Barとのコラボレーションを開催!

佐賀県産の食材を使用した全6品のカクテル&フードメニューを楽しめます。

メニューを注文すると、マンホールコースターがもらえます。

※マンホールコースターは、1メニューの注文につき1枚の配布になります。

ワラスボスパーク

価格:1,380円(税込)

有明海のエイリアン、ワラスボ。

陰雷複合属性の全体攻撃は、痺れる味わいとインパクトある至極の1杯となりました。

日本で唯一有明海にのみ生きる珍魚。

歯が剥き出しのエイリアンのような見た目ですが、干物として炙ったり揚げたりすると、お酒のつまみに大変身します。

玄界灘メイルシュトローム

価格:1,380円(税込)

渦潮を起こすスービエの得意技と、佐賀県を囲う壮大な玄界灘をイメージしたカクテル。

使用されているのは「島の宝100景」に選ばれるほど自然豊かな唐津の加唐島で生まれた、不純物のないミネラルバランスに優れた自然海塩「一の塩」。

ひとたび口にすると口いっぱいに海の味が広がります。

嬉野茶のソニックヒールライト

価格:1,350円(税込)

佐賀の銘茶「嬉野茶」でインフューズドしたジンをベースに、芳醇な香りを楽しむ一杯。

嬉野茶は農林水産大臣賞5年連続獲得の逸品。

日本茶の中では珍しい一枚一枚が丸く、緑茶の艶が深いのが特徴。

ほどよい甘味と爽やかな香りが広がります。

有明サンライズフェニックス

価格:1,380円(税込)

有明海の秋。海の紅葉と呼ばれるシチメンソウの色付く季節。

ここでしか見られない景色と正義の拳を合わせて表現しました。

みかんジュースは多良岳山系の清らかな水と有明海の潮風で育った甘くてまろやかな味。

まさに今が旬、甘味と酸味のバランスが絶妙です。

※紅葉の葉は仕入れ状況によって色に変動があります。

佐賀県産みつせ鶏で贈るファイナルレター

価格:890円(税込)

貴方のハートに一撃必殺の文字をきざむ。

佐賀県産みつせ鶏の美味しさも心に刻んでください。

みつせ鶏はほどよい歯応えと豊かな風味が特徴。

低脂肪のヘルシーな鶏でありながら、リノール酸など旨味成分をしっかり含んでいます。

※提供状況及び閃き状況によりまして、お料理の演出に変更がある場合がございます。料理の内容等には変更ございません。

閃き丸房露 佐賀みかんのクリームチーズを添えて

価格:690円(税込)

佐賀の銘菓・丸房露に芳醇なみかんクリームチーズを合わせたとき、閃きの焼印が浮かび上がる。

これを「閃き丸房露」と呼ぶ!

鎖国時代に長崎から佐賀を通って全国に運ぶ「シュガーロード(長崎街道)」で生まれた丸ぼうろ。

高温短時間で焼き上げ、外サクサク、中ふっくらの魅惑の食感を持つ佐賀の代表スイーツです。

ロマンシング佐賀|Adventure Trailer

これまでのロマンシング佐賀の取組をまとめたPRムービーを制作。

県内9エリアに及ぶ撮影や、33以上の企業、店舗、自治体の協力により制作させた映像です。

ロマンシング佐賀10周年記念ポスター

2024年5月に実施した #ロマ佐賀の記録 思い出写真募集キャンペーンで投稿された2,448枚の写真の中から一部を使って制作されたポスター。

10年間に渡るファンの足跡をたどるデザインになっています。

このポスターはロマンシング佐賀TOKYOで実施する「行くぞ!ロマ佐賀ガチャ」コーナーの賞品として500名にプレゼントが行われます。

航空券が当たる「#ロマ佐賀TOKYO 開催記念キャンペーン」

期間:2024年8月23日(金曜日)〜2024年8月29日(木曜日)23時59分まで

参加方法:

1.ロマンシング佐賀公式Xアカウント(@romasaga_pref)をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト

プレゼント内容:「羽田-佐賀」往復航空券1名様/SaGa風呂サウナハット5名様/ロマ佐賀ハンドタオル 10名様

ロマンシング佐賀TOKYOの開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催。

参加者の中から抽選で1名に「羽田-佐賀」往復航空券があたります。

『ロマンシング佐賀』とは

「ロマンシング佐賀」は、「サガ」シリーズ25周年を記念して、佐賀県と「サガ」シリーズがコラボレーションしたことからスタートした協同プロジェクト。

2014年から継続的に行われてきた「ロマンシング佐賀」は、佐賀県の情報発信、「サガ」シリーズの活性化にも繋がっています。

また佐賀県では、佐賀県と継続的かつ多様に関わる「関係人口」の創出に取り組んでいます。

長い間、手をとりあいながら成長してきた両者が、より強く末長い関係を築きあげながら、プロジェクトを遂行しています。

東京でのイベント開催は10年ぶり!

グッズショップ&小林智美氏絵付けの有田焼大皿の展示など見どころ満載です。

東京ミッドタウン日比谷『ロマンシング佐賀TOKYO』の紹介でした。

