小田急百貨店 新宿店で6日間限定の「セサミストリート ポップアップストア」開催!

2024年8月28日(水)から9月2日(月)までの6日間、小田急百貨店新宿店7階のイベントスペースにて、「セサミストリート POP UP STORE」がオープンする。このポップアップストアでは、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどセサミストリートの人気キャラクターのグッズが多数登場!ステーショナリーやランチグッズ、日用品など日常生活で使いやすいアイテムがずらりと並ぶ。

「マグカップ(Retro style)」(1650円)

「ブロックメモ(Retro style)」(605円)

「ブロックメモ(POP Color)」(605円)

「ROOTOTE TALL FLAT(BLUE)」(4400円)

「ROOTOTE TALL FLAT(GRY)」(4400円)

「ミニハンカチ(Retro style)」(770円)

例えば、淡いグリーンの背景にキャラクターたちが勢ぞろいした「マグカップ(Retro style)」(1650円)マグカップは、朝のコーヒータイムを楽しくしてくれそう。オフィスや学校で大活躍しそうな「ブロックメモ」(605円)は、手書き風デザインとポップなデザインの2種類を用意。たっぷり使える枚数で、毎買い物や伝言のメモ、To-Doリストに使える。ファッションアイテムも見逃せない。「ROOTOTE TALL FLAT(BLUE)」(4400円)は、「COOKIE」の文字でクッキーモンスターの目と口を表現した遊び心たっぷりのトートバッグ。また、同じトートバッグの「ROOTOTE TALL FLAT(GRY)」(4400円)はグレーをベースに、キャラクターたちの手描き風イラストがモノトーンで描かれたシンプルなデザイン。さらに、「Love makes the world go around.」(愛が世界を回している)という素敵なメッセージも添えられている。さらに、会場内にはフォトスポットも用意されているとか。友達や家族と夏の思い出の一枚を撮影してみよう。教育的な要素と楽しさを兼ね備えた番組として、世界中で愛されているセサミストリート。このポップアップストアは、そんなセサミストリートの魅力を存分に味わえる貴重な機会となりそうだ。子どものころから親しんできた人も、最近ファンになった人も、きっと楽しめるはず。「セサミストリート POP UP STORE」開催場所:小田急百貨店 新宿店・7Fイベントスペース開催期間:2024年8月28日(水)〜9月2日(月)開催時間:10時〜20時 最終日は17時閉場※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2024 Sesame Workshop