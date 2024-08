「King Gnu」の常田大希(32)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自身が主宰する音楽プロジェクト「MILLENNIUM PARADE」の世界ツアー全公演中止について思いをつづった。

MILLENNIUM PARADEの公式Xで「2024年11月2日(土)より開催を予定しておりました『MILLENNIUM PARADE "WHO AND HOW TOUR 2024』を、この度全公演中止とさせていただくことになりました」と発表した。

世界9都市を巡るツアーについて「準備を進めていく中、MILLENNIUM PARADEとして 目指す演出ならびにクオリティーを全公演で再現できないことが判明し、諸般の事情を鑑みて アーティストとスタッフで協議を重ねた結果、全公演を中止せざるを得ないという判断に至りました」と中止に至った経緯を説明した。

常田は自身のXで「チケット取れた方にも取れなかった方にも多大なるお手数とご迷惑をおかけし大変申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪。「長年のライブ計画の根幹であった3D演出を含むライブ表現が今回様々な理由で難しくなってしまったというのが主な理由なのですが自分自身でもまだ受け止めきれず断腸の思いです」と苦渋の決断だったことを明かした。

「とりあえず完全返金と、その他にも可能な限りの補填対応をいたしますのでこちらからお問い合わせください」と呼びかけた。

MILLENNIUM PARADEは常田をはじめミュージシャンやアートディレクターらによる音楽プロジェクトとして、19年に結成。21年大みそかには「millennium parade×Belle(中村佳穂)」としてNHK紅白歌合戦にも出場した。今年5月には大手レーベル、米エピック・レコードと英RCAと契約。シングル「GOLDENWEEK」を発表していた。