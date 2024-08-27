【太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル】11月7日 発売予定価格 通常版：6,578円ソングコレクションセット：9,460円

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション5/Xbox Series X|S/PC用バラエティ和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」を11月7日に発売する。価格は6,578円より。

本作は「太鼓の達人」シリーズの最新作で、「紅蓮華」や「夜に駆ける」、「Feel Special」などシリーズ最多となる76曲をプレイ可能。Nintendo Switch版が2022年9月に発売されているが、今回新たにPS5/Xbox Series X|S/PCでも販売されることになった。

新プラットフォーム版では、「太鼓の達人」家庭用シリーズ初となる120fpsに対応し、専用のコラボ楽曲やぷちキャラといった新機種ならではの要素が登場。苦手な部分を繰り返し練習できる「上達サポート」や世界中のプレーヤーと演奏バトルを楽しめる「オンラインランクマッチ」、最大4人で競争する「走れ！ニンジャ道場」なども引き続き収録されている。

既に予約受付を開始しており、PlayStation StoreやMicrosoft Store、Steamにてダウンロード版を購入できるほか、PS5版のみパッケージ版を販売。さらに本日8月27日より各プラットフォームストアにて体験版を配信している。

【新プラットフォームで登場！『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Windows PC/STEAM(R)11月7日発売！】【新プラットフォーム版情報】【新プラットフォーム版の販売情報】

太鼓の達人 TM ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

