8月23〜25日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、人気ドラマ『アンナチュラル』、『MIU404』(どちらもTBS系)と同一世界線で物語が展開するシェアード・ユニバース作品『ラストマイル』が、初週金土日動員66万2000人、興収9億7800万円をあげ、初登場首位を獲得した。2位は、公開4週目を迎えた『インサイド・ヘッド2』が、週末金土日動員26万3000人、興収3億5300万円をあげたものの、先週からワンランクダウン。累計では動員299万人、興収38億円を突破している。

3位は、週末金土日動員17万1000人、興収2億1400万円をあげた『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』がランクイン。累計では動員150万人、興収18億円を突破している。4位は、公開6週目を迎えた『怪盗グルーのミニオン超変身』が先週からワンランクアップ。累計では動員322万人、興収40億円を突破。5位は、公開7週目を迎えた『キングダム 大将軍の帰還』。累計では動員485万人、興収71億円を突破し、シリーズ最高興収を更新し続けている。7〜9位は初登場。7位は、水野美波による人気少女コミックを“なにわ男子”の大西流星が映画初主演で映像化した『恋を知らない僕たちは』が、8位には、累計発行部数20万部を超える押切蓮介のホラー漫画を白石晃士監督が実写化した『サユリ』が、9位には、K‐POPボーイズグループ“SEVENTEEN”初のソウルワールドカップ競技場公演を収録した『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』が、それぞれランクインした。8月23〜25日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『ラストマイル』第2位:『インサイド・ヘッド2』第3位:『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』第4位:『怪盗グルーのミニオン超変身』第5位:『キングダム 大将軍の帰還』第6位:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』第7位:『恋を知らない僕たちは』第8位:『サユリ』第9位:『SEVENTEEN TOUR ’FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』第10位:『THE FIRST SLAM DUNK』