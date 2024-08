香取慎吾地震保険の広報キャラクターに就任！日本損害保険協会　TVCM「しんごとじしんご」篇放映

日本損害保険協会では、地震保険の重要性を広く伝え普及促進をはかるために、タレントの香取慎吾さんとマペットの「じしんご」くんを起用した新TVCM「しんごとじしんご」篇を2024年8月29日(木)より全国で放映します。

日本損害保険協会 TVCM「しんごとじしんご」篇

【CMタイトル】「しんごとじしんご」篇

【放送開始日】2024年8月29日(木)

【放送エリア】全国

【タイプ】 15秒

2024年元日、「令和6年能登半島地震」が起こりました。

日本は世界でも有数の地震大国と言われており、阪神・淡路大震災や東日本大震災など、これまでも全国各地で数多くの大地震が発生しています。

いつ起きてもおかしくない地震への備えとして、防災グッズの準備や避難場所、連絡方法など、地震が起きる“前”や起きた“直後”のことには意識が向きやすい一方、地震後の生活や家計の立て直しは想像し難く、まだまだ関心が低いのが現状です。

今回、地震後の生活における地震保険の重要性を理解していただくため、地震後という固く難しいメッセージでも丁寧にやさしく伝えられる方として、タレントの香取慎吾さんを新広報キャラクターに起用。

そして香取さんそっくりなマペットキャラクター「じしんご」くんと、地震後を考えていただくきっかけとなる新TVCMとWEBCMを制作。

なんと「じしんご」くんの声は香取さんが演じており、一人二役の軽快な掛け合いも見どころの一つです。

新CMでは、地震対策への思い込みに対し、香取さんと「じしんご」くんが軽快につっこみ、地震後の生活への「気付き」と地震保険の重要性を伝えられます。

【撮影エピソード】

撮影時に初対面した香取さんと「じしんご」くん。

開始直後は、息の合った掛け合いが難しく、「地震保険」と書かれたフリップを2人で水平に持つのにも一苦労。

持ち位置を工夫するなど2人で協力し合っているうちに、いつの間にか香取さんと「じしんご」くんの距離はどんどん近づいていき、最後にはすっかり仲良しに。

香取さんは、これからも「じしんご」くんと一緒に活動を続けていきたいと語っていました。

新TVCM「しんごとじしんご」篇(15秒)

■コンセプト

新TVCMでは、地震保険が単なる建物や家財の修繕のための保険ではなく、地震後の生活再建において重要な役割を果たす保険であることを知っていただくため、香取慎吾さんと、香取さんそっくりなマペットキャラクター「じしんご」くんが、地震保険の重要性を分かりやすく伝えられます。

また新TVCMの放映にあわせ、2種類のWEBCMと5種類の縦型ショート動画、さらに地震保険の加入率の低いエリア(北海道・佐賀・長崎・沖縄)に向けたエリア別縦型ショート動画も公開します。

【WEBCMについて】

新TVCMの放映にあわせ、2種類のWEBCMも公開します。

30秒のWEBCMでは、火災保険の加入者や賃貸物件の住人など、一見、地震保険とは無縁と思われる人々にとっても地震後の生活には地震保険が暮らしのチカラになることを、香取さんと「じしんご」くんが軽快なトークで気づかせてくれる内容となっています。

■WEBCM(1)「しんごとじしんご〜火災保険〜」篇

「地震で起きる火災って怖いよな〜」「でも火災保険に入っているし…」そんな会話から始まる「しんごとじしんご〜火災保険〜」篇では、地震による火災の被害は火災保険では補償されないという事実を伝え、地震保険で備えることの大切さを気づかせる内容。

■WEBCM(2)「しんごとじしんご〜賃貸者向け〜」篇

「地震で家、壊れたら大変だよね」「うち賃貸だし関係なくない?」そんな会話から始まる「しんごとじしんご〜賃貸者向け〜」篇では、

地震保険の保険金が、壊れた家電の買い替えや引っ越しにかかる費用など様々な用途に使え、賃貸者でも地震後の生活に役立つことを伝える内容です。

【縦型ショート動画について】

地震後にかかる費用のお話を中心とし、地震保険の必要性について短時間で分かりやすく説明しています。

YouTubeショート・Instagramリール広告にて配信

・縦型ショート動画(1)「しんごとじしんご〜生活費〜」篇

・縦型ショート動画(2)「しんごとじしんご〜住宅ローン〜」篇

・縦型ショート動画(3)「しんごとじしんご〜学費〜」篇

・縦型ショート動画(4)「しんごとじしんご〜引っ越し費用〜」篇

・縦型ショート動画(5)「しんごとじしんご〜仮住まい〜」篇

(各20秒)

【地域別縦型ショート動画】

地震保険の加入率の低いエリア(北海道・佐賀県・長崎県・沖縄県)の方々にも地震後に対する関心を持ってもらうため、ご当地縦型ショート動画も公開します。

各地域の特性に合わせ、地震保険の必要性について説明しています。

YouTubeショート・Instagramリール広告にて配信

・縦型ショート動画(1)「しんごとじしんご〜北海道〜」篇

・縦型ショート動画(2)「しんごとじしんご〜佐賀県〜」篇

・縦型ショート動画(3)「しんごとじしんご〜長崎県〜」篇

・縦型ショート動画(4)「しんごとじしんご〜沖縄県〜」篇

(各30秒)

【香取慎吾さんインタビューコメント】

大きな地震が起きている場所がこの国にはたくさんあるので、いつ大きな地震が起こってしまうか分からない中で、今回のCMを通じて、地震後の生活、住まいへの意識をもっと大切にしていけたらと思いました。

それこそ、地震後の今でもまだまだ大変な状況の中で生活している方がたくさんいると思うんですけど、実際に足を運んでみると、そこには前を向いて頑張っている方がいて、大人も子どもも笑顔で僕を迎えてくれるんです。

そこからちょっと離れてしまって遠いお話になりそうな時に、離れていても心は一つなんだよという思いを伝えたいです。

