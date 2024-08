CRAVITY、ONEUSら出演「Road to Kingdom」韓国で9月19日より放送スタート！

下半期の期待作「Road to Kingdom」が、いよいよベールを脱ぐ。本日(27日)、Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom:ACE OF ACE」は、「韓国で9月19日の夜9時30分に初放送される」と明かした。同番組は、K-POPボーイズグループライジングプロジェクトの一環として、実力と潜在力を十分に兼ね備えているボーイズグループに再びスポットを当てるプロジェクトだ。

今シーズンは、ライジンググループであるTHE NEW SIX、The Crew One(ATBO、JUST B)、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPESTの合計7組が出演し、これまで見せたことのない様々なコンセプトとステージを披露する予定だ。プロデューサーを務めるチョ・ウリは、韓国で2019年に放送されたサバイバル番組「Queendom」で、ガールズグループのレジェンドステージを自ら演出したことがあり、新シーズンに対する期待を高めた。また、多くの後輩ボーイズグループのロールモデルに挙げられるSHINeeのテミンが、デビュー後初めて単独MCとしての出演を確定し、注目を集めている。新しく帰ってくるMnet「Road to Kingdom:ACE OF ACE」は、韓国で9月19日の木曜日夜9時30分に初放送される。