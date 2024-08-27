¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±½¤Î¤¢¤Ã¤¿Áª¼êÂ¼¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡×¥Ñ¥éÁª¼ê¤¬Ï³¤é¤·¤¿”ËÜ²»”¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¡×
Áª¼êÂ¼¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿ËÌÅÄ(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¤¤è¤¤¤è8·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡³Æ¹ñÁª¼ê¤ÎÇ®Àï¤ËºÆ¤Ó´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤Ò¤½¤«¤ÊÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÂ¼¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿Áª¼êÂ¼¤Î¼ÂºÝ¤ÎÉô²°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ö8¿Í¤Ë1¤Ä¤Î¥È¥¤¥ì¡×¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶ì¾ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Ñ¥éÁª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ËÌÅÄÀé¿Ò¤ÏÁª¼êÂ¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤ò26Æü¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±½¤Î¤¢¤Ã¤¿Áª¼êÂ¼¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²á¹ó¤Ê±óÀ¬¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿©»öÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤¯¥â¥ê¥â¥ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½çÄ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ï¿©»öÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´Ö¤«¤é¡ÖÆù¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÉÔÊ¿¤¬Ï³¤ì¤¿¤¬¡¢¿©»öÌÌ¤Ë¤âÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¾®¤µ¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤ä»ö·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤Þ¤¡¡¢¤¢¤ë¤è¤Í¡Ù¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁª¼êÂ¼¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¤â¸ø³«¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êµï¼¼¤ÎÃæ¤ËÀðÉ÷µ¡¤ä´Ê°×¼°ÎäË¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¡¡¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö³§¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÅìµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¯2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¤ÏÅìµþÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶¯¹ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÀï¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]