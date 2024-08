ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」では、夢を形にしたこだわりのオーダーメイドジュエリーを作ることもできます☆

ケイウノ「ディズニーデザイン オーダーメイドジュエリー」

オーダーメイドジュエリーで人気の「ケイウノ」

2010年よりディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

オーダーメイドジュエリーは、特別な想いを込めた自分たちだけのジュエリーを作りたいかたにおすすめしたいサービスで、「ケイウノ」では婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきています。

今回は、『ピーター・パン』モチーフのオーダーメイドジュエリーを、デザイン画や実際のストーリー(オーダーメイドストーリー)と共に紹介していきます!

『ピーター・パン』/時計台 リング

『ピーター・パン』の劇中歌「You Can Fly」のシーンを表現した時計台モチーフのリング。

「You Can Fly」に何度も励まされ、最初にオーダーするジュエリーはこのシーンと決めていたというお客様の作品です。

劇中で「ピーター・パン」たちが時計台に降り、そこから「ネバーランド」を目指して飛ぶという印象的なシーンが込められています。

『ピーター・パン』/「ピーター・パン」バングル

『ピーター・パン』の劇中で、ビックベンから飛び立つシーンをテーマに“ロンドンの街並み”をモチーフにしたバングル。

学生時代から『ピーター・パン』が大好きで、以前もネックレスをオーダーしたことがあるというお客様の作品です。

街並みだけではなく、サイドにはさりげなく「ティンカー・ベル」の姿も。

“具体的なイメージは無かったのですが、デザイナーさんが様々なデザインを提案してくれたので私の好みにぴったりのデザインに出合うことができて感動しました!”と仕上がりに大満足。

バングルは部分的に金属のテクスチャを変えることで、魔法の粉が降りかかったキラキラ感が表現されているところもポイントです。

『ピーター・パン』/「ティンカー・ベル」 ネックレス

360度どこから見ても美しい「ティンカー・ベル」のネックレス。

映画をきっかけに、大人っぽさとかわいさを兼ね備えた性格の「ティンカー・ベル」が大好きになったというお客様の作品です。

“初めてのオーダーで「持っているリングのカラーストーンを使いたい」と相談したところ、デザイナーさんがカラフルな石に合うようにと「ピクシー・ホロウ」をイメージした、色彩豊かなお花のデザインを提案してくれたんです。”

フラワーボールにちょこんと足を伸ばすポーズもかわいい!

「ケイウノ」ではこのようにお好みの作品やキャラクターをモチーフにしたジュエリーを、デザイナーが何枚でもデザイン描き提案することが可能です!(お見積もりまで無料)

想いがたくさん詰まった自分だけのオリジナルジュエリー。

ケイウノ「ディズニーデザイン オーダーメイドジュエリー」の紹介でした。

