ºÆº§Åì½Ð¾»Âç¡¢£±·î¤ÎÀê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¡Öº£¤â½÷À´Ø·¸¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¡Ö¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤â¡Ä¡×
ÇÐÍ¥Åì½Ð¾»Âç¡Ê36¡Ë¤¬¸µ½÷Í¥¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÁê¼ê½÷À¤ÎÇ¥¿±¤âÈ¯É½¤·¡ÖÍèÇ¯¤ÎÅß¤«¿·½Õ¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¡£º£¤Î¤È¤³¤íÍ½ÄêÄÌ¤ê¤À¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯1·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£À¸Ç¯·îÆü¤ò¸µ¤Ë»ÍÃì¿äÌ¿¡¦¶åÀ±µ¤³Ø¤È¿ÀÄÌÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿Äë²¦Àê½Ñ¤Ç´ÕÄê¤¹¤ëÀê¤¤»Õ¡¦ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤Ë1·î»þÅÀ¤Ç¤Î½÷À´Ø·¸¤òÀê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚ²¼¤«¤é¡Öº£¤â½÷À´Ø·¸¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤ÆÀê¤¤¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Åì½Ð¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÀÚ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó´Þ¤á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌÚ²¼¤«¤é¡Ö¤Þ¤ÀËÜÌ¿¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ç¤â¡Ä¤·¤ó¤É¤¤¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¢¡Åì½Ð¾»Âç¡Ê¤Ò¤¬¤·¤Ç¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë2·î1Æü¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤ê·ÝÇ½³¦¤Ø¡£¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ12Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯¸ø³«±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºEXPLODE¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£º£Ç¯¤â¡ÖWinny¡×¡ÖÊ¡ÅÄÂ¼»ö·ï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½÷Í¥°É¤È15Ç¯¸µÆü¤Ë·ëº§È¯É½¡£3»ù¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â20Ç¯8·î¤ËÎ¥º§È¯É½¡£¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¡£