気象台は、午前11時17分に、高潮警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表しました。また波浪警報を徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表

奄美地方では、暴風や高波、高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■奄美市

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

風向 北西

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



□高潮警報【発表】

27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒

ピーク時間 27日21時頃

予想最高潮位 2.4m



■十島村

□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

予想最大波高 10m



■大和村

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

風向 北西

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



□高潮警報【発表】

27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒

ピーク時間 27日21時頃

予想最高潮位 2.4m



■宇検村

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

風向 北西

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



□高潮警報【発表】

27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒

ピーク時間 27日21時頃

予想最高潮位 2.4m



■瀬戸内町

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

風向 北西

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



□高潮警報【発表】

27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒

ピーク時間 27日21時頃

予想最高潮位 2.4m



■龍郷町

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

風向 北西

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



□高潮警報【発表】

27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒

ピーク時間 27日21時頃

予想最高潮位 2.4m



■喜界町

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日朝

風向 北西

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



□高潮警報【発表】

27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒

ピーク時間 27日21時頃

予想最高潮位 2.4m



■徳之島町

□波浪警報【発表】

27日夕方から28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■天城町

□波浪警報【発表】

27日夕方から28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■伊仙町

□波浪警報【発表】

27日夕方から28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■和泊町

□波浪警報【発表】

27日夕方から28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■知名町

□波浪警報【発表】

27日夕方から28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■与論町

□波浪警報【発表】

27日夕方から28日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



