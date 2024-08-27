【高潮警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表
気象台は、午前11時17分に、高潮警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表しました。また波浪警報を徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。
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奄美地方では、暴風や高波、高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■奄美市
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
風向 北西
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□高潮警報【発表】
27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 27日21時頃
予想最高潮位 2.4m
■十島村
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
予想最大波高 10m
■大和村
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
風向 北西
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□高潮警報【発表】
27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 27日21時頃
予想最高潮位 2.4m
■宇検村
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
風向 北西
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□高潮警報【発表】
27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 27日21時頃
予想最高潮位 2.4m
■瀬戸内町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
風向 北西
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□高潮警報【発表】
27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 27日21時頃
予想最高潮位 2.4m
■龍郷町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
風向 北西
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□高潮警報【発表】
27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 27日21時頃
予想最高潮位 2.4m
■喜界町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日朝
風向 北西
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□高潮警報【発表】
27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 27日21時頃
予想最高潮位 2.4m
■徳之島町
□波浪警報【発表】
27日夕方から28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■天城町
□波浪警報【発表】
27日夕方から28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■伊仙町
□波浪警報【発表】
27日夕方から28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■和泊町
□波浪警報【発表】
27日夕方から28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■知名町
□波浪警報【発表】
27日夕方から28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■与論町
□波浪警報【発表】
27日夕方から28日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m