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気象台は、午前11時17分に、高潮警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表しました。また波浪警報を徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表

奄美地方では、暴風や高波、高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■奄美市
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　風向　北西
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　27日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

□高潮警報【発表】
　27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　27日21時頃
　予想最高潮位　2.4m

■十島村
□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　予想最大波高　10m

■大和村
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　風向　北西
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　27日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

□高潮警報【発表】
　27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　27日21時頃
　予想最高潮位　2.4m

■宇検村
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　風向　北西
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　27日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

□高潮警報【発表】
　27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　27日21時頃
　予想最高潮位　2.4m

■瀬戸内町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　風向　北西
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　27日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

□高潮警報【発表】
　27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　27日21時頃
　予想最高潮位　2.4m

■龍郷町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　風向　北西
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　27日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

□高潮警報【発表】
　27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　27日21時頃
　予想最高潮位　2.4m

■喜界町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　風向　北西
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　27日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

□高潮警報【発表】
　27日21時頃から28日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　27日21時頃
　予想最高潮位　2.4m

■徳之島町
□波浪警報【発表】
　27日夕方から28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■天城町
□波浪警報【発表】
　27日夕方から28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■伊仙町
□波浪警報【発表】
　27日夕方から28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■和泊町
□波浪警報【発表】
　27日夕方から28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■知名町
□波浪警報【発表】
　27日夕方から28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■与論町
□波浪警報【発表】
　27日夕方から28日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m