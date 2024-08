【Apple Event】9月10日2時(日本時間)~ 開催予定

Appleは、新製品発表イベント「Apple Event」を9月10日2時より開催する。

「It's Glowtime」と題された今回のApple Event。同社は毎年9月のイベントで新型iPhoneを発表することが多く、9月10日のイベントでは「iPhone 16」シリーズや新型「Apple Watch」の登場が期待されている。

イベントはオンラインにて開催予定で、Apple公式サイトや公式YouTubeチャンネルにて配信される。

【Apple Event - September 9】

