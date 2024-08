運転免許不要！E-KON 特定小型原付電動キックボード「LAKU」

E-KONは、女性や高齢者の方にも安心して利用出来る、特定小型原付の電動キックボード「LAKU(ラク)」の予約販売を8月31日より開始します。

E-KON 特定小型原付電動キックボード「LAKU」

【「LAKU」スペック】

メーカー希望価格:199,800円(税込)

モーター定格出力:500W

耐荷重 :約120kg

サイズ :1,100×560×850mm

重量 :約25.5kg

最大速度 :20km/h(歩道走行モード時6km/h)

最大航続距離 :約80km

ブレーキシステム:前輪ディスクブレーキ、後輪ドラムブレーキ

バッテリー電圧 :48V

バッテリー容量 :20Ah

バッテリー :リチウムイオン

タイヤサイズ :前後11インチ(チューブレスエアタイヤ)

納車予定は10月中旬です。

LAKUは、シンプルな操作性、優れた坂道走行性能、そして快適な乗り心地を兼ね備えた次世代の特定小型原付です。

免許をお持ちでない方でもおすすめできるほか、車が不要な都心部にお住まいの方々にとっても、新たな移動手段としての選択肢となります。

【「LAKU」の特徴】

●坂道走行に強いパワフルな性能

LAKUは国内で設計、開発を行っているからこそ日本の道路状況に合わせたE-KON独自開発のプログラムにより、特定小型原付の弱点である登り坂を完全に克服!

また最大出力500Wのモーターにより、スムーズに坂道を登ることが可能です。

●誰でも簡単に乗り降りできるステップスルー設計

ボディフレームをまたがずに乗り降りできるステップスルー設計を採用。

さらに、足元のペダルはワンタッチで開閉できるため、乗車時の負担を極力軽減しました。

●6km/hの歩道走行モード搭載

LAKUは、歩道走行モードを搭載しているため、交通量が多い道でも安心して歩道を走行できます。

ゆったりとしたスピードで、安全に移動をサポートします。

●20Aの大容量バッテリー搭載により最大航続距離約80kmを実現

20Aの大容量バッテリーを搭載することにより、最大航続距離約80kmを実現可能にしました。

●家庭用コンセントで簡単充電

特別な設備を必要とせず、家庭用コンセントで簡単に充電が可能。

充電時間は7〜8時間程度でフル充電が完了します。

一度の充電にかかる電気代は約20円と経済的。

●安定感のある走行を支える11インチチューブレスタイヤ

走行時の安定性を増す為に通常よりもタイヤ幅が広く、バイク等に使われているパンクしづらい11インチのチューブレスワイドタイヤを標準装備しています。

・性能等確認制度

「LAKU」の安全基準の検査を行うのは、国土交通省認定の公益財団法人日本自動車輸送技術協会(通称JATA)です。

「LAKU」はJATAへ型式認定を申請中です。

購入した全ての方に型式認定性能が保証された製品が届けられます。

【「LAKU」を無料で試乗。】

特定小型原付の基準を満たした電動キックボードや電動バイクは2023年7月1日より改正道路交通法により16才以上であれば、運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務で乗れるようになりました。

最高速度は時速20キロです。

新しい移動手段の「LAKU」を同社もしくは取扱店にて無料で体験出来ます。

