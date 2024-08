ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、左袖口にアクセントでワンポイント刺繍が施されている、ディズニーデザイン「フリル襟のプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フリル襟のプルオーバー」

© Disney

価格:2,490円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

襟フリル、襟ぐりゴム

袖口:ゴム通し、左袖刺繍

素材:<カットソー>綿100%(天竺)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ボリュームたっぷりのフリル襟がガーリーな存在感のプルオーバー。

左袖口のキャラクターモチーフの刺繍がキュートなワンポイントデザインで、襟ぐりと袖はゴム仕様なので脱ぎ着がしやすいのも魅力的!

身生地はやわらかな着心地の綿100%天竺素材を使用しています。

内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくい、便利なお名前スペース付き◎

デザインは「ミニーマウス」と「エルサ」の2種類がラインナップされています。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのプルオーバー。

赤と白の大きめのドット柄が「ミニーマウス」らしく、インパクトたっぷり☆

© Disney

左袖口には、「ミニーマウス」の横顔シルエットとロゴの刺繍があしらわれています。

全体的に落ち着いた色味なのでコーディネートしやすそう!

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。

爽やかな水色が「エルサ」のイメージにぴったり◎

それから裾部分には、雪の結晶がずらりとプリントされています。

© Disney

左袖口には「エルサ」の横顔シルエットとロゴの刺繍が。

「エルサ」の手のひらや、周りには雪の結晶の刺繍も施されています。

ミニスカートに合わせたり、パンツスタイルに合わせたり、着回し力も抜群!

左袖口にアクセントでワンポイント刺繍が施されている、ディズニーデザイン「フリル襟のプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

