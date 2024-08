八千穂高原オリジナルブレンドも！長野県南佐久郡佐久穂町『道の駅八千穂高原』

長野県南佐久郡佐久穂町に、『道の駅八千穂高原』が2024年9月27日(金)にグランドオープンします。

長野県南佐久郡佐久穂町に、『道の駅八千穂高原』が2024年9月27日(金)にグランドオープン。

この施設は、新たな観光拠点として佐久穂町の指定管理者である畑八開発と、協力会社であるアドバンスの2社で運営します。

『道の駅八千穂高原』は、平成30年4月に中部横断自動車道の佐久南IC〜八千穂高原ICが開通されたことがきっかけとなり、『安全で快適な道路交通環境の提供と地域の振興に寄与すること』を目的として、開設が計画されました。

八千穂高原ICから車で1分。

地域の方はもとより、山梨県及び関東・上信越方面からの観光客が主な利用者となります。

〈施設紹介〉

●直売所【みなさくマルシェ Bloomin(ぶる〜みん)】

長野県の名産品であるプルーン・りんご・ブルーベリー・きゅうりなど、地元農家さんのこだわり野菜を揃えた直売所も楽しめます。

●レストラン【BISTRO8(ビストロエイト)】

海から一番遠い道の駅のレストラン。

川魚・蕎麦・高原野菜・佐久穂豚を筆頭に、地元産の旬の食材を最高に美味しい状態で提供されます。

●観光案内所【八千穂高原ビジターセンター】

佐久穂町を含めた南佐久エリア6町村の魅力たっぷりな観光情報はもちろん、フォトコンテストやスタンプラリー等のイベント事業も行われます。

●カフェ【やちカフェ】

八千穂高原の水を使用したここでしか飲めない八千穂高原オリジナルブレンドや、オリジナルのソフトクリームを用意しています。

●車中泊施設【YACHI STATION(やちステーション)】

●レンタルE-バイク【YACHI WHEEL(やちホイール)】

●アウトドアショップ【mont-bell(モンベル)】

東信エリア初出店!登山用品をはじめさまざまなアウトドア商品を扱っており、店内のクライミングピナクルでは天候を気にせずにクライミング体験ができます。

●コンビニエンスストア【ファミリーマート】

南佐久エリア初出店!

●その他サービス:ドッグラン、EV充電スポット、コインシャワー他

新鮮な食材と壮大な自然に囲まれた温かい空間で、佐久穂町をより満喫できる空間です。

〈スケジュール〉

9月22日(日) (関係者のみ招待)

9月23日(月祝) (地区住民のみ招待)

9月27日(金) AM オープニングセレモニー

13:30 グランドオープン

施設名称 : 道の駅八千穂高原

所在地 : 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑1190-1

所有者 : 佐久穂町

指定管理者: 畑八開発

協力会社 : アドバンス

