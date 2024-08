Appleが現地時間の2024年9月9日10時(日本時間の9月10日2時)から、「It's Glowtime」というキャッチフレーズのイベントを開催すると発表しました。イベントはApple本社であるApple ParkのSteve Jobs Theaterで開催予定です。Apple’s iPhone 16 launch event is set for September - The Verge

Apple announces iPhone event: It’s Glowtime. A day earlier than expected: Monday, Sept. 9. At the Steve Jobs Theater and streamed online. pic.twitter.com/Z7ZCiWyn81— Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

https://www.theverge.com/2024/8/26/24223957/apple-iphone-16-launch-event-date-glowtimeApple officially announces iPhone 16 event - 9to5MacApple関連のリーク情報でおなじみのマーク・ガーマン記者が「Appleが9月10日(現地時間)に新製品発表イベントを開催する」と報じていましたが、報道よりも1日早い9月9日にAppleが発表イベントを開催すると発表しました。Appleの公式サイト上にイベント専用ページも開設済みです。Appleのイベント - Apple(日本)https://www.apple.com/jp/apple-events/このイベントでAppleは2024年の新モデルとなるiPhone 16シリーズを発表すると目されています。iPhone 16シリーズについて、ガーマン記者は「大きなアップグレードはない」と言及しており、これまで同様デザイン面での大きな変化はないと考えらえています。iPhone 16の最大のマーケティングポイントはパーソナルAIの「Apple Intelligence」が利用できるという点で、他にもiPhone 15 Proで初搭載されたアクションボタンが全モデルで利用可能となったり、カメラコントロールボタンが追加されたり、iPhone 16 Proのみディスプレイサイズがわずかに大きくなったりすると予想されています。2024年の「iPhone 16」はApple Intelligenceが最大のセールスポイントとなり、2025年の「iPhone 17」では極薄の新しいミドルレンジモデル「iPhone Air」が登場しラインナップが刷新されるとの報道 - GIGAZINE他にも、EUの規制に準拠するべくこれまでよりもバッテリー交換がしやすくなるアップデートが施されることになるとも報じられています。AppleがiPhoneのバッテリー交換を簡素化するため電気誘導接着剤剥離技術をiPhone 16で導入か、EUの規則準拠が理由 - GIGAZINEこの他、AppleはApple Watch Series 10を発表すると予想されており、筐体サイズがApple Watch Series 9の41/45mmから45/49mmにサイズアップすると報じられています。他にも、Apple Watch Series 10では筐体がより薄くなり、パフォーマンスも向上し、新しいヘルスケアセンサーが搭載されることになると目されています。