アンビエント・テクノ/トリップホップとフレンチ・ポップスを融合させた独自の音楽性とコケティッシュなウィスパリング・ヴォイスが、アメリカとイギリスをはじめ、世界で再評価されているPOiSON GiRL FRiENDが、日本コロムビア時代のアルバム2タイトルをカセットで発売する。1993年の1st フル・アルバム『SHYNESS』は、モーマスがプロデュースし、サイモン・ターナーやルイ・フィリップが参加。1994年リリースの2ndフル・アルバム『LOVE ME』は、セルフ・プロデュースで自らのアーティスト・カラーを色濃く投影した作品で、ミシェル・ポルナレフ「LOVE ME, PLEASE LOVE ME」のカヴァーを収録している。

リリース情報











『SHYNESS』2024/10/14 Release(MT)COTA-5533¥2,530(税抜価格¥2,300)イギリスのアーティストMomus(モーマス)がプロデュースしたPOiSON GiRL FRiENDの1stフル・アルバム。サイモン・ターナーやルイ・フィリップも参加。オリジナルリリース1993/7/21(COCY-75490)Side A1. MADAME DE SADE2. MISTER POLYGLOT3. PURE SELFISHNESS4. MULTIPLE CHOICE5. DADDY MY DEARSide B1. MONCHE2. MORE I SEE3. SHYNESS4. DOOMED LOVE5. THE END OF HISTORY6. NOBODYARRANGED AND PRODUCED BY MOMUS『LOVE ME』2024/10/14 Release(MT)COTA-5534¥2,530(税抜価格¥2,300)セルフ・プロデュースで自らのアーティスト・カラーを色濃く投影した2ndフル・アルバム。ミシェル・ポルナレフ「LOVE ME, PLEASE LOVE ME」のカヴァーを収録。オリジナルリリース1994/12/1(COCY-78362)Side A1. Passage Brady2. Love Is...3. Histoire d'O4. Love Me, Please Love MeSide B1. Slave to The Computer2. If You Wish3. Ouragan4. Tout est Rouge5. Communication Breakdown6. Secret TrackProduced & Mixed by POISON GIRL FRIEND