ÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÄÃæ¶õ¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Éã¡¦¶¯»Î¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é
¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦ÅÄÃæ¶õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ
¡¡6·î25Æü¡¢4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÂç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼4¿ÍÁÈ¤¬Æ±Æü¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾×·â¤Î1¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÄÃæ¶õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÈÄ¹¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸165cm¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÀï¾ì¤Ï5³¬µé¾å¤Î¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¡Ê66.68kg°Ê²¼¡Ë¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170cm¼å¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤«¤éÂç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Þ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¾®¤è¤¯Âç¤òÀ©¤¹ÅÄÃæ¶õ¤¬Êâ¤ó¤À¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢5´§¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢Ê¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉðÁê¹â¹»»þÂå¤Ï¥é¥¤¥È¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¡Ê64kg°Ê²¼¡Ë¡¢ÅìÍÎÂç³Ø»þÂå¤Ï¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¡Ê67kg°Ê²¼¢¨¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ë¤¬¼çÀï¾ì¡£165cm¤Î¾åÇØ¤Ï¡¢¤½¤Î³¬µé¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÇÀï¤¦Áê¼ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£¿ÈÄ¹º¹¡¢¥ê¡¼¥Áº¹¤¬10cm°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£3¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁè¤¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÂ¤ò»È¤¤¡¢¡ØÂÇ¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹Àï¤¤Êý¤¬¼çÎ®¤À¡£¥À¥á¡¼¥¸¤Î¿¼¤¤°ìÈ¯¤è¤ê¤âÍ¸úÂÇ¤Î¿ô¤Ç¾¡¤ë¤Û¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿¶¤é¤ì¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤¯ÅÄÃæ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡¢Æñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´è¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡£ÅÄÃæ¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂç¤¤¤Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¾®¤µ¤¤ÂÎ¤ÇÂç¤¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡½¡½¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¿ÈÄ¹º¹¡¢¥ê¡¼¥Áº¹¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¸ºÎÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º¬ËÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é°ã¤¦¡£¥³¡¼¥ÁÌò¤È¤·¤ÆÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Éã¿Æ¤Î¶¯»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¶õ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò100¡óÀ¸¤«¤¹¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£²¶¤Î·Ð¸³¾å¡¢¸ºÎÌ¤¹¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÆ°¤±¤ë³¬µé¤ÇÀï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Éé¤±¤Æ¤â¸ºÎÌ¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡£¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é³¬µé¤ò¤º¤é¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸Ç¯Âå¤«¤éÅÄÃæ¤Î¶¯ÂÇ¤Ï¡¢ÅÔ¿´³¦·¨¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÉ¾È½¤É¤ª¤ê¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¡¢È½ÄêÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤¿¤È¤¨¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦·Ú¸º¤¹¤ë¤«¤òÉã¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¶ì¿´¤·¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢18ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤ÏÂ´¶È¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢ÀÚ¤Ã¤¿Ä¥¤Ã¤¿¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¶¯»Î¤µ¤ó¤ËÍ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£¤À¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤¾¡£ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ç4Ç¯´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¤¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¥×¥í¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¯»Î¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤Î»×¤¤¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥×¥í¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£ÉÔ¸þ¤¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤éÅ¾¸þ¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¾¡Éé¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¡¢¿´¤òµ´¤Ë¤·¤¿¡£¼«¤é¤â¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢·ý°ì¤Ä¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¸·¤·¤µ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÆüËÜ¥é¥ó¥«¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥íÀïÀÓ¤Ï7¾¡¡Ê£´KO¡Ë7ÇÔ2Ê¬¤±¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÉã¿Æ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤½Ï¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î²ÝÂê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¥¯¥ê¥ó¥ÁÂÐºö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤ÇÀ¸¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤«¤Ë¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¥¯¥ê¥ó¥Á¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÇÀÜ¶áÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡¢¤È¡×¡ÚÂç³Ø»þÂå¤ÎºÃÀÞ¤âÎÈ¤ËÂç¤¤ÊÏ²Ì¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡Û
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÉã¡¦¶¯»Î¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡photo by Yamaguchi Hiroaki
¡¡ÅìÍÎÂç»þÂå¤Ï¡¢µ»¹ªÇÉ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¿ôÂ¿¤¯·ý¤ò¸ò¤¨¤¿¡£¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼Éõ¤¸¤Îºö¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ê¥ó¥Á¤Ë¶ì¤·¤à»î¹ç¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø3Ç¯»þ¤Ë¤ÏºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£¤·¤«¤â¡¢ÅÄÃæ¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇRSCÉé¤±¡£¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿ÀÜ¶áÀï¤ÎËÉ¸æ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ç¥³¤Ç¤â¤é¤¦¤Ï¤º¤¬¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤ËÄ¾·â¡£ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ÎÆ»¤Ï»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÅÓÀä¤¨¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤¤¤«¤±¤¿¡£¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Éã»Ò¤ÇÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç²¶¤È¶õ¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤ËÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¡£Âç³Ø»Ä¤ê1Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÏÀ¶»»¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥Þ¤òÂ´¶È¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÁ°Ç¯¤ËRSCÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÆüËÜÂÎ°éÂç¤ÎÏÆÅÄÌ´³ð¤ò°µÅÝ¤·¡¢£µ¡½£°¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¤µ¤é¤Ë·è¾¡¤Ç¤â¥¢¥ÞÀïÀÓ¤Ç1¾¡2ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¡À¯Âç¤ÎÀ÷Ã«Õò·É¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀ°Õ¤ÎÀÜ¶áÀï¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥À¥Ö¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢°µ´¬¤ÎRSC¾¡¤Á¡£Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ËÏÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅÄÃæ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¥×¥íÅ¾¸þ¤ò·è°Õ¡£º£Ç¯6·î25Æü¤Ë¤ÏÇÉ¼ê¤Ê1²óKO¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉã¤¬»ý¤Ä¥ß¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à½Å¤¿¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î²»¤Ï¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë°ìºÝ¶Á¤¯¡£¶áµ÷Î¥¤«¤éÂÇ¤Ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ËÉ¸æµ»½Ñ¤âÂç³Ø»þÂå¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Ï4Ç¯Á°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î4Ç¯´Ö¤Çµ»½ÑÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ï¡¼°ìÊÕÅÝ¤Î¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ÊÅÝ¤·²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¥¿¥¤¥½¥ó¤ÎÆ°²è¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÉ¸æ¤ò´Þ¤á¡¢ÀÜ¶áÀï¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÌµÏÀ¡¢»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉã¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤ÎÇ®¿´¤ÊÃµµá¿´¤ËÀå¤ò´¬¤¯¡£
¡Ö²¶°Ê¾å¤Ë¶õ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾¡¤Ä¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤Ï¿Æ»Ò¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¼«¿È¡¢¶õ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Éã»ÒÂë¤Ç³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë147¥Ý¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´¤âËÜ¾ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡£¤¤¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â´Å¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤éÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹çÆâÍÆ¤ÈÀïÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÝ¤¹¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹äÏÓ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤Þ¤¿¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÇÂç¤¤Ê¥í¥Þ¥ó¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÚProfile¡ÛÅÄÃæ ¶õ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤½¤é¡Ë¡¿2001Ç¯£¶·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£Éã¡¢ÁÄÉã¤¬¸µ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤¤¤¦·ýÆ®°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£Éã¡¦¶¯»Î¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÉðÁê¹â¹»»þÂå¤«¤éÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¡£ÅìÍÎÂç³Ø¤Ç¤âÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Âç¶¶¥¸¥à½êÂ°¡£2024Ç¯£¶·î25Æü¤Ë£±²óTKO¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¤Ï10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖLemino BOXING PHOENIX BATLLE 123¡×£¸²óÀïvs.¥Á¥ä¥ó¡¦¥µ¡¼¥é¡¼¡Ê¥¿¥¤¡¿14Àï11¾¡¡¦£·KO£³ÇÔ¡¿OPBFÅìÍÎ¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé13°Ì¡Ë¡£