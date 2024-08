商標保有数1位はホンダ！リスクモンスターチャイナ「中国日系企業の商標保有数ランキング」

リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「中国日系企業の商標保有数ランキング」を発表しました。

リスクモンスターチャイナ「中国日系企業の商標保有数ランキング」

・調査名称 :中国日系企業の商標保有数ランキング

・調査方法 :中国における日系企業の法人登記情報と商標情報に基づく調査

・調査対象媒体 :2023年3月時点で開示されていた法人登記情報

2024年7月時点で開示されていた商標情報

(企業の申告状況などにより最新の情報と異なる場合があります)

・調査対象企業 :中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業及び

そのグループ企業(株式保有率50%以上の会社及び

その会社が支配している会社(50%以上)をグループ会社とする)

・調査対象企業数:27,968社

リスクモンスターの連結子会社であるリスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「中国日系企業の商標保有数ランキング」を発表。

“利墨リスモン調べ”は、リスクモンスターチャイナが独自に収集した中国の日系企業データベースや業界情報を基に、調査・分析を行ったレポートです。

2023年3月時点で開示されていた中国全土の法人登記情報及び2024年7月時点で開示されていた商標情報から、日本企業出資の中国企業及びグループ企業27,968社を対象に調査を実施。

商標とは、商品やサービスの提供者を識別するために使用する、ネーミングやロゴマークなどのことです。

多くの企業が、自社製品のブランド価値の向上や権利保護のために商標の登録をしており、中国においては2024年7月時点で、10,238社の日系企業が総計30,832件の商標登録を行っています。

企業の商標保有件数が多いことは、製品の多様性やブランド戦略の充実を示します。

また、商標の申請や維持にはコストがかかるため、多くの商標を保有している企業は、管理体制が整っていると考えられ、一つの企業評価指標とすることができます。

今回の「中国日系企業の商標保有数ランキング」では、1位が本田技研工業(商標保有数1,873件)、2位が日産自動車(同1,122件)、3位がパナソニックホールディングス(同1,052件)という結果になりました。

中国日系企業の商標保有数ランキング 1位〜10位

上位10社のうち、自動車製造業が3社、化学工業が5社ランクインしており、製造業において商標保有数が多くなる傾向にあります。

製造業では、製品を一般消費者に向けて販売する場合も多く、商品の知名度やブランド価値が重視されるため、商標の保有件数が多くなると考えられます。

今回の調査では、中国日系企業の商標保有数をランキング形式で紹介しました。

商標の保有数は企業評価において一つの指標となりますが、商標の申請や維持にはコストも発生します。

そのため、単に商標の件数を評価するだけでなく、その商標が効果的に活用されているかを確認することが、企業を評価する上では重要となります。

