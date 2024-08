上川町総合体育館で開催！北海道上川町／ミズノ Baseball5「Big Snow Cup」

北海道上川町とミズノは、2026年ダカールユースオリンピックの公式種目にも採用された「Baseball5(ベースボールファイブ)」※1の大会を2024年12月15日(日)に上川町総合体育館で開催します。

北海道上川町/ミズノ Baseball5「Big Snow Cup」

開催日程:2024年12月15日(日)※1日限り

開催場所:上川町総合体育館

[所在地]〒078-1743 上川郡上川町花園町3番地

運営 :共催 北海道上川町・ミズノ

協賛 セノー

初開催となる今回はミズノの協力のもと、球速やスイングスピードの測定といった野球選手向けのコンテンツから、シニアの健康に向けた歩行計測など、老若男女で楽しめるコンテンツが用意されます。

※1 必要な用具はボールだけ。

5人制、5イニングからなる野球・ソフトボールの新しいストリート競技。

新たなアーバンスポーツとして急速に世界へ普及中

■子どもたちが「選択肢を持てない」状況を変えたい

北海道上川町は中学校の野球部が廃部になるなど、少子高齢化の影響もあり、チームスポーツを経験する機会が圧倒的に減っています。

このような「やりたくてもできない」状態を少しでも減らし「やりたいことを自由に選べる」状態を創出することを目的に今回の大会を開催することになりました。

■世代間・地域間の交流機会を増やしたい

人生の選択肢を増やす上で、人とのつながりは非常に重要だと考えています。

そこで本大会は世代混合チームや、上川町以外の地域からの参加も呼びかけます。

【大会名称】

■Big Snow Cup(ビッグ スノー カップ)

北海道中央部には旭岳などの山々からなる巨大な山塊「大雪山」があり、多くの自治体が隣接しています。

もちろん、北海道上川町もその自治体の1つです。

今回の大会を通じて地域間の交流機会を増やしたいという思いから、多くの北海道民がゆかりのある「大雪山」を由来とし、「Big Snow Cup」と名付けられました。

ロゴは「Big Snow Cup」「Baseball5」の頭文字の「B」とし、「B」の中は上川町の町章でもある大雪山をモチーフとしています。

【参加チーム募集】

公式HPで募集中です。

