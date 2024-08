スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛ける「PGA」

今回は新たにキャラクターが追加される、ディズニー「ダイカット ストラップホルダー」を紹介します!

PGA「Premium Style」ディズニー「ダイカット ストラップホルダー」

価格:各980円(税込)

耐荷重:3kg

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

※大丸札幌店で開催の『Disney The Market』(2024年8月28日〜9月9日)にて先行発売

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ちょっとしたことでワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトのブランド「Premium Style」を展開するPGA。

Premium Styleブランドが展開するディズニーキャラクターの姿や印象的なロゴが目を引く「ダイカット ストラップホルダー」に、新しいキャラクターが追加されます!

「ダイカット ストラップホルダー」は、ケースと端末の間にはさむだけで、ストラップホールのないスマホケースにも手持ちのストラップが取り付け可能。

ダイカットデザインなので、スマホカバーのアクセントにもなるグッズです。

端末やケースに貼り付けないタイプだから、汚れが残らず、付け外しも簡単にできます☆

ミッキーマウス

1人佇む「ミッキーマウス」の姿をスマホカバーにプラスできる「ダイカット ストラップホルダー」

ケースと端末の間にはさむだけで簡単に取り付けでき、手持ちのストラップやショルダーストラップを付けられるようになります!

ドナルドダック

おなじみの水兵服で、どっしり構える「ドナルドダック」

後ろ姿でもひと目で「ドナルドダック」と分かる、特徴をとらえた姿で登場します☆

くまのプーさん

「くまのプーさん」の「ダイカット ストラップホルダー」は、両手を上げたポーズ。

100エーカーの森の仲間たちに呼びかけているようなシーンが連想されます。

『トイ・ストーリー』エイリアン

ディズニー&ピクサーアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「エイリアン」

とがったお耳や触角など、特徴的なポイントを後ろ姿で再現したダイカットデザインです!

ベイマックス

「ベイマックス」の「ダイカット ストラップホルダー」は、ごろんと横になる姿。

お腹の上にはネコの「モチ」も一緒です!

ズートピア

ディズニーの『ズートピア』からは、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が登場。

仲よしツーショットで、スマホケースをデコレーションしつつ、ストラップホールを追加できます☆

チップ&デール

「チップ&デール」の「ダイカット ストラップホルダー」も仲よしなふたりがポイント。

仲良く顔を出す「チップ」と「デール」の様子が愛らしいデザインです。

『おしゃれキャット』ディズニーマリー

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」の「ダイカット ストラップホルダー」

おすましして優雅に歩く様子のダイカットデザインです☆

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

『ピーター・パン』に登場する人気キャラクター「ティンカー・ベル」柄もラインナップ。

印象的なポーズをダイカットで表現した、スマホカバーをおしゃれに演出できるグッズです!

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のデザイン。

人魚の姿で空を見上げるような姿が美しい「ダイカット ストラップホルダー」です。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

ディズニープリンセス「ラプンツェル」は、長い髪がデザインのポイント。

ストラップホルダーへと毛先が伸びていくようにも見える姿が、美しく表現されています☆

『スター・ウォーズ』ダース・ベイダー

ライトセイバーを構える『スター・ウォーズ』の「ダース・ベイダー」

赤く光るライトセイバーがカッコよく、クールなアクセントになるストラップホルダーです!

「MARVEL」マーベル ロゴ

「MARVEL」のロゴをそのまま使った「ダイカット ストラップホルダー」

文字の部分はクリアになっており、端末の背景色が覗くデザインです☆

MARVEL「デッドプール」

破天荒ヒーロー「デッドプール」を、ハンドタッチで描いたデザイン。

カップを手に一息つく姿をコミカルに描き、目を引くストラップホルダーに仕上げられています☆

ディズニーやディズニー&ピクサーの人気キャラクターたちをスマホケースに挟んで使えるダイカットデザイン!

Disney The Market各会場にて先行販売される、PGA「Premium Style」ダイカットストラップホルダーの紹介でした☆

