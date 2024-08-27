¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê·ÝÉ÷¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡ÖºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥×¥é¤Ç¡Ä¡×²¿¤·¤Æ¤â¥«¥Ã¥È¡¡SDGs¤âµÕÉ÷¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê·ÝÉ÷¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î1760±ß¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¡Ö·¤¤ÎÄì¤ò¤¯¤êÈ´¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿·¤·¤¯¤¯¤êÈ´¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥×¥é¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤ä¤·¤Í¤¨¤«¤È¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¯¤êÈ´¤¤¤Æ¤Ê¤¤·¤Âå¤À¤¼¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡£³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ÇÅâÍÈ¤²¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥Ú¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»æÂÞ¤´¤ÈÅâÍÈ¤²¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÐ»³¥í¥±¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÌÚ¤Î»Þ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Èò¤±¤ó¤Î¼ÙËâ¤À¤«¤é¿©¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¡£¡È»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Â¾¤Ë¡¢²¹ÀôÍñ¤ò³Ì¤´¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤½¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ó¤Î¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤¬¤Í¡¼¤Î¡×¤ÈµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Í¡¢¡È¸µ¥ï¥¤¥ë¥É¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢2L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥³¡¼¥é¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç¤µ¤¨¡Öº£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤â¤ó¤Ê¤é¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¢¥³¡¼¥é¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¹¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£