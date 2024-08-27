¡Ú¾´ý¡ÛNHKÇÕ£²²óÀï¤Ç¡ÖµÕÅ¾ÇÔÂà¡×¤Î±©À¸Á±¼£¤Ë±ó¤Î¤¯£ÁµéÉüµ¢¤È¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°úÂàÀâ¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÆÜ»à¡×¤Ë¡¢¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤È¶áÆ£À¿Ìé¼·ÃÊ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿NHKÇÕ¤Î£²²óÀï¤¬£¸·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¡¦¶áÆ£¼·ÃÊ¤¬127¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£±©À¸¶åÃÊÍ¥Àª¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿½ªÈ×Àï¡¢NHKÇÕ¤Î30ÉÃ¾´ý¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¼·ÃÊ¤Ï£·¶Ú¤Ë»Ä¤·¤¿Êâ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê»ý¤Á¶ð¤Ç±©À¸²¦¤Ë°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£±©À¸¶åÃÊ¤ÏºÇ¸å¡¢ÉÃÃ±°Ì¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢²¦¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÅêÎ»¡£½ª¶É¸å¤Ë¤Ï¡Ö½ªÈ×¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢´ó¤»¤ò¸í¤Ã¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤È¶áÆ£¼·ÃÊ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°´ýÀï¤Ï¡¢11ÂÐ¶É¤Ç±©À¸¶åÃÊ¤Î£¸¾¡£³ÇÔ¡£±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡Ö¸å¼ê¾¡Î¨¡×£¸³ä£µÊ¬£·ÎÒ¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¶É¤Ï¸å¼êÈÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥ß¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇÔÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö±©À¸°úÂàÀâ¡×¡£±©À¸¶åÃÊ¤Ï2016Ç¯¤Ë¡ÖÌ¾¿Í¡×¤ò¼º´§¤·¡¢¸½ºß¤Ï£Âµé£±ÁÈ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î17Æü¤Ë¤Ï¶áÆ£¼·ÃÊ¤È¤ÎÂÐÀï¡ÊALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢£ÁµéÉüµ¢¤¬±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¼ÂÎÏÀ©Ì¾¿Í¤Ï¡¢ÌÚÂ¼µÁÍº½½»ÍÀ¤Ì¾¿Í¤«¤éÆ£°æÌ¾¿Í¤Þ¤Ç16Ì¾¡£¼º´§¤·¤¿ºÝ¤Î¿ÊÂà¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤¬¡¢£Áµé´ÙÍî¸å¤Ë°úÂà¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾½Ð¤¹¤ë´ý»Î¤ÏÂ¿¤¤¡£ÊÆÄ¹Ë®Íº±ÊÀ¤´ýÀ»¤Ï¡ÖÌ¾¿Í·Ð¸³¼Ô¤¬£Âµé£±ÁÈ¤Ç»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½ºß¤ÏÌ¾¿Í¤Î£Âµé£±ÁÈ°Ê²¼¤ÏµöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤Ê¤É¤Ï£Ãµé£²ÁÈ¤Ë´ÙÍî¸å¡¢°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±©À¸¶åÃÊ¤¬Ä¾¤Á¤Ë£Âµé£²ÁÈ¤Ë¹ßµé¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¶á¤¤¾Íè¡¢Âç¤¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤í¤¦¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇNHKÇÕ¤ò11²óÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£²²óÀïÇÔÂà¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈá´ÑÅª¤Ê»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ê¥±¥ó¹âÅÄ¡Ë