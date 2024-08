JUJUの20周年全国アリーナツアー<JUJU 20th ANNIVERSARY ARENA TOUR 2024 「YOUR REQUEST」>が、デビュー記念日である8月25日(日)、さいたまスーパーアリーナにてファイナルを迎えた。本ツアーは、オリジナル/カヴァー/JAZZなどJUJUがこれまで歌い届けてきた全ての楽曲の中からリクエストを募ったセットリストで構成された、20周年ならではの、まさに“BEST OF JUJU”なライヴだ。

2024年8月25日(日)@さいたまスーパーアリーナ-OPENING VTR-1.Hot Stuff2.STAYIN' ALIVE3.素直になれたら4.ラストシーン5.この夜を止めてよ6.TAKE FIVE7.New York State of Mind8.Remember(The Good Times)9.六本木心中10.飾りじゃないのよ 涙は11.時の流れに身をまかせ12.シングル・アゲイン13.Medley What's Love?〜37℃〜If〜sayonara14.海を見ていた午後15.LA・LA・LA LOVE SONG16.奏(かなで)17.東京18.ナツノハナ19.明日がくるなら20.一線En1.やさしさで溢れるようにEn2.奇跡を望むなら...https://smar.lnk.to/cM55XZMusicians & DancersG.石成正人Pf.草間信一B.SOKUSAIDr.天倉正敬key.大島俊一Cho.Olivia BurrellCho.Mayo Samira1st Vn.牛山玲奈2nd Vn.名倉主Vla.梶谷裕子Vc.越川和音Sax.本間将人Tb.鹿討奏Tp.具志堅創Dancer.SHIHODancer.KANATADancer.SAYADancer.YU

<JUJU JAZZ LIVE 2024 EVERYTHING IS DELICIOUS IN AUTUMN!!>



@ブルーノート東京11/11(月)[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm11/12(火)[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm11/13(水)[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm11/15(金)[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm11/16(土)[1st ] Open 3:30pm / Start 4:30pm[2nd] Open 6:30pm / Start 7:30pm11/17(日)[1st ] Open 3:30pm / Start 4:30pm[2nd] Open 6:30pm / Start 7:30pmhttps://www.bluenote.co.jp/jp/artists/juju/