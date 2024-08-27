２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．４２ドル（＋２．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５５５．２ドル（＋８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９７．７セント（＋１９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９８．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３６２．００セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５９．７５セント（＋７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８１．９７（＋３．２５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．４２ドル（＋２．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５５５．２ドル（＋８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９７．７セント（＋１９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９８．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３６２．００セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５９．７５セント（＋７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８１．９７（＋３．２５）
出所：MINKABU PRESS