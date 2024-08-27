・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．４２ドル（＋２．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５５５．２ドル（＋８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９９７．７セント（＋１９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝４９８．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３６２．００セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９５９．７５セント（＋７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８１．９７（＋３．２５）

出所：MINKABU PRESS