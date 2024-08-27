韓国主要紙の朝刊ヘッドライン（８月２７日）
＜朝鮮日報＞与党「医学部の入学定員増員、来年に先送りしよう」 大統領室は拒否
＜東亜日報＞韓国だけ「負債逆走」 借金に取り囲まれた経済
＜中央日報＞２０〜３０代の住宅担保融資残高 １３兆ウォンに急増…銀行は引き締め
＜ハンギョレ＞「李真淑・放送通信委」の放送掌握 ストップさせた裁判所
＜京郷新聞＞ＭＢＣ社長交代の試みに「待った」かけた裁判所
＜毎日経済＞来年に原発４基がストップ 電力非常事態に
＜韓国経済＞政界の「ポピュリズム」に手足縛られた地方財政
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
＜東亜日報＞韓国だけ「負債逆走」 借金に取り囲まれた経済
＜中央日報＞２０〜３０代の住宅担保融資残高 １３兆ウォンに急増…銀行は引き締め
＜ハンギョレ＞「李真淑・放送通信委」の放送掌握 ストップさせた裁判所
＜京郷新聞＞ＭＢＣ社長交代の試みに「待った」かけた裁判所
＜毎日経済＞来年に原発４基がストップ 電力非常事態に
＜韓国経済＞政界の「ポピュリズム」に手足縛られた地方財政
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