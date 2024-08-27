＜朝鮮日報＞与党「医学部の入学定員増員、来年に先送りしよう」 大統領室は拒否



＜東亜日報＞韓国だけ「負債逆走」 借金に取り囲まれた経済



＜中央日報＞２０〜３０代の住宅担保融資残高 １３兆ウォンに急増…銀行は引き締め



＜ハンギョレ＞「李真淑・放送通信委」の放送掌握 ストップさせた裁判所



＜京郷新聞＞ＭＢＣ社長交代の試みに「待った」かけた裁判所



＜毎日経済＞来年に原発４基がストップ 電力非常事態に



＜韓国経済＞政界の「ポピュリズム」に手足縛られた地方財政

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