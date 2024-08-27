【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）15:00
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前期比)　
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（季調前前年比)

【香港】
貿易収支（7月）17:30
予想　-290.0億香港ドル　前回　-557.0億香港ドル（貿易収支)

【米国】
住宅価格指数（6月）22:00　
予想　0.0%　前回　0.0%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第2四半期）　
予想　N/A　前回　1.1%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）22:00
予想　N/A　前回　6.81%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00
予想　100.5　前回　100.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

リッチモンド連銀製造業指数（8月）23:00
予想　N/A　前回　-17.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります