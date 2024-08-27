本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）15:00
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前期比)
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（季調前前年比)
【香港】
貿易収支（7月）17:30
予想 -290.0億香港ドル 前回 -557.0億香港ドル（貿易収支)
【米国】
住宅価格指数（6月）22:00
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第2四半期）
予想 N/A 前回 1.1%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）22:00
予想 N/A 前回 6.81%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00
予想 100.5 前回 100.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
リッチモンド連銀製造業指数（8月）23:00
予想 N/A 前回 -17.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）15:00
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前期比)
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（季調前前年比)
【香港】
貿易収支（7月）17:30
予想 -290.0億香港ドル 前回 -557.0億香港ドル（貿易収支)
【米国】
住宅価格指数（6月）22:00
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第2四半期）
予想 N/A 前回 1.1%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）22:00
予想 N/A 前回 6.81%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00
予想 100.5 前回 100.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
リッチモンド連銀製造業指数（8月）23:00
予想 N/A 前回 -17.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります