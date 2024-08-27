【ユーロ圏】

ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）15:00

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前期比)

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（季調前前年比)



【香港】

貿易収支（7月）17:30

予想 -290.0億香港ドル 前回 -557.0億香港ドル（貿易収支)



【米国】

住宅価格指数（6月）22:00

予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)

住宅価格指数（2024年 第2四半期）

予想 N/A 前回 1.1%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）22:00

予想 N/A 前回 6.81%（前年比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00

予想 100.5 前回 100.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



リッチモンド連銀製造業指数（8月）23:00

予想 N/A 前回 -17.0（リッチモンド連銀製造業指数)



※予定は変更することがあります

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