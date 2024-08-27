日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円安の3万7930円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42629.41円 ボリンジャーバンド3σ
40790.41円 ボリンジャーバンド2σ
40592.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38951.40円 ボリンジャーバンド1σ
38618.80円 75日移動平均
38116.00円 5日移動平均
37930.00円 27日夜間取引終値
37250.00円 一目均衡表・転換線
37238.20円 200日移動平均
37112.40円 25日移動平均
35273.40円 ボリンジャーバンド-1σ
35200.00円 一目均衡表・基準線
33434.39円 ボリンジャーバンド2σ
31595.39円 ボリンジャーバンド3σ
264.54円 26日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42629.41円 ボリンジャーバンド3σ
40790.41円 ボリンジャーバンド2σ
40592.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38951.40円 ボリンジャーバンド1σ
38618.80円 75日移動平均
38116.00円 5日移動平均
37930.00円 27日夜間取引終値
37250.00円 一目均衡表・転換線
37238.20円 200日移動平均
37112.40円 25日移動平均
35273.40円 ボリンジャーバンド-1σ
35200.00円 一目均衡表・基準線
33434.39円 ボリンジャーバンド2σ
31595.39円 ボリンジャーバンド3σ
264.54円 26日日経平均株価現物終値
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