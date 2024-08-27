　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円安の3万7930円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42629.41円　　ボリンジャーバンド3σ
40790.41円　　ボリンジャーバンド2σ
40592.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38951.40円　　ボリンジャーバンド1σ
38618.80円　　75日移動平均
38116.00円　　5日移動平均
37930.00円　　27日夜間取引終値
37250.00円　　一目均衡表・転換線
37238.20円　　200日移動平均
37112.40円　　25日移動平均
35273.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
35200.00円　　一目均衡表・基準線
33434.39円　　ボリンジャーバンド2σ
31595.39円　　ボリンジャーバンド3σ
264.54円　　26日日経平均株価現物終値


株探ニュース