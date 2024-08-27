Þú¤à¡ÈÂçÃ«°¦¡É¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ç¡ÄÆ±Î½¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿¡ÖÂº¤¤¡×
»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 ¥ì¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥¤¥ºÀï¤Çº¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¹¬¤¤Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±Î½¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡£´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¥Æ¥ª¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8²óÀèÆ¬¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢º¸ÏÓ¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¤Î91.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.7¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤¬º¸ÏÓ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²ÌåÀä¡£¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢µå¾ì¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¸¡ºº¤Ç¹ü¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¡£Ã¯¤â¤¬°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤¬T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£ÂçÃ«¤Îº¸¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢´µÉô¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£ºòÇ¯4·î5Æü¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÇÂçÃ«¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¼Õ°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¡Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¶»¤ÎÁ°¤Ç±¦·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë2¿Í¡£å«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶»¥¢¥Ä¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ªÃ«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂº¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶·ã¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö´¶·ã¤Î½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë