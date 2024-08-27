¸«¾å¤²¤¿¤é¡Ä¤â¤¦ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤¬¡ª¡©¡¡Îµ¤â½Ð¸½¤·¤¿¿ÀÌÚ¤Ç»²ÇÒµÒ¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡¡¿À¼Ò¡Ö2Ç¯Ê¬¤Î¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡Ã¤¡Ê¤¿¤Ä¡Ë¤Î¼¡¤ÏÁá¤¯¤âÌ¦¡Ê¤ß¡Ë!?¡¡²¬»³¸©¿¿Äí»Ô¾åÃæÄÅ°æ¤Î¹â²¬¿À¼Ò¤Ç¡¢¿ÀÌÚ¤Î»Þ¤Ö¤ê¤¬º£Ç¯¤Î¤¨¤È¡¦Îµ¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÍèÇ¯¤Î¤¨¤È¤Î¼Ø¤¬¡È½Ð¸½¡É¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÌÚ¤ÎÎ¢¤«¤éÎµ¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤·¤ÆÂçÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ï¿ÀÀ»¤ÊÇò¼Ø¤ò»×¤ï¤»¡¢Æ±¿À¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø£²Ç¯Ê¬¤Î¸æÍø±×¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È»²ÇÒ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥ì¤Ï³Î¤«¤ËÇò¼Ø¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡¡¿ÀÌÚ¤Ï»²Æ»ÏÆ¤ËÎ©¤Ä¼ùÎð£¸£µ£°Ç¯Ä¶¤ÎÊ¿°Â¿ù¤Ç¡¢¹â¤µ£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÌÜÄÌ¤ê¼þ°Ï£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÌÚ¡£¹â²¬²Â»ÒµÜ»Ê¡Ê£µ£´¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Îµ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢»²ÇÒ¼Ô¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È½µËö¤òÃæ¿´¤ËÎãÇ¯¤Î£±£°ÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îµ¥Ö¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢º£ÅÙ¤Ï»á»Ò¤¬¼Ø¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤Ë¤ç¤í¤Ë¤ç¤í¤È´Ë¤ä¤«¤Ê£Ó»ú¤òÉÁ¤¡¢Á´Ä¹£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£Í£°ìÇò¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿»Þ¤Ç¡¢Îö¤±ÌÜ¤¬ÌÜ¤ä¸ý¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£ÀèÃ¼¤«¤é²ê¤ò½Ð¤¹Áð¤«ÍÕ¤¬¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ç°¦¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¼Ø¤ÏÈ¯¸«»þ¤è¤êÄ¹¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¡ÖÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æµà¤Á¤ë¤É¤³¤í¤«À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¹â²¬µÜ»Ê¤Ï¶Ã¤¯¡£
¡¡É×¤Ç·úÃÛ²È¤ÎÄ¾¼£¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë¤¬°ÆÆâÍÑ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢´ÇÈÄ¤È¶¦¤ËÀßÃÖ¡£Îµ¤ÈÇò¼Ø¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿ÀÌÚ¤Î»ÞÌÚÆþ¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¿ÀÌÚ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éµ§¤ê¡¢£´£¹ºÐ¤Ç»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹â²¬µÜ»Ê¤Ï¡Ö»²ÇÒ¤·¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤Ò¿ÀÌÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤´²Ã¸î¤ò¼ø¤«¤ê¡¢°ÂÇ«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë