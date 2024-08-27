¶âÍø¾å¾º¤ÈÉÔÆ°»º¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤¥ï¥±
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï7·î31Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò0.25¡ó¤È¤·¤¿À¯ºö¶âÍø¤ÎÄÉ²Ã°ú¤¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤¬²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¡£8·î5Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ4451±ß28Á¬²¼Íî¡¢3Ëü1458±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼Íî³Û¡¢²¼ÍîÎ¨¤Ç¤â1987Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤Ë¼¡¤°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å³ô²Á¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Û¤Ü¶âÍø¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¶âÍøÊÑÆ°¤Î¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¡¶âÍø¤Ï°ÙÂØ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£²¤ÊÆ¤ÈÆüËÜ¤È¤Î¶âÍøº¹¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¶ËÃ¼¤Ê±ß°Â¤ò¾·æÛ¤·¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤ëÀ¸³èÊª»ñ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®¡£±ßÁê¾ì¤â°ì»þ¤Î1¥É¥ë160±ßÄ¶¤«¤é140±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç±ß¹â¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¶âÍ»¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÏÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©Nobuyuki_Yoshikawa/¥¤¥á¡¼¥·゙¥Þ¡¼¥È
¡¡Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤À¡£¿·µ¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÌó7³ä¤«¤é8³ä¤¬ÊÑÆ°¶âÍø¤Î¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºòº£¤Î¾õ¶·¤À¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤Ï¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¶âÍø¤ÎÊÑÆ°¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÖºÑ³Û¤¬Áý¸º¤¹¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æº£²ó¤Î¶âÍø°ú¤¾å¤²¤¬´ûÂ¸¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÑÆ°¶âÍø¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ä
¡¡¤Þ¤º¤¹¤Ç¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÑÆ°¶âÍø¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡£ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¡£Ã»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤È¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Í¥ÎÉ´ë¶È¸þ¤±¤ËÂß¤·½Ð¤¹ºÇÍ¥¶ø¶âÍø¤Ç1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÂßÉÕ´ü´Ö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ÊÑÆ°·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë³Æ¹Ô¤¬¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ê¾å¾è¤»¶âÍø¡Ë¤ò¾è¤»¤¿¶âÍø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍø°ú¤¾å¤²¤ÏÅöÁ³¡¢³Æ¹Ô¤ÎÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤Ë¤â°ú¤¾å¤²¤Î°µÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÈ¯É½°ÊÍè¡¢³Æ¹Ô¤ÏÁê¼¡¤¤¤ÇÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤Î°ú¤¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤¾å¤²Éý¤Ï0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é0.25¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¤Ç°ú¤¾å¤²Ê¬¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¾å¾è¤»¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£10·îº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï³Æ¹Ô¤Î°ú¤¾å¤²¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ûÂ¸¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î¶âÍø¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯1·î¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¤ì¤À¡£
¡¡0.15¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¶âÍø°ú¤¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤¿¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¹âÆ¤òÂ³¤±¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Ç1²¯±ßÄøÅÙ¤Î¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤Î¶âÍø¤¬1¡ó¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢35Ç¯¥í¡¼¥ó¡Ê¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·¡Ë¤ÇËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï28Ëü2285±ß¤À¡£°ú¤¾å¤²¸å¤Î¶âÍø¤Ï1.15¡ó¡£Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï7000±ßÄøÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¡£Ç¯´Ö¤Ç8Ëü4000±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤À¡£À¸³èÊª²Á¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç·î7000±ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤½ÐÈñÁý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¼ý¤Þ¤ì¤Ð¤è¤¤¤¬¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¶âÍø¤À¡£º£¸å¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ï¼«Í³¤À¤¬¡¢¶âÍ»¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò´Å¤¯¸«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¾å¾º¤¬Â³¤¡¢GDP¤â4·î¤«¤é6·î¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤ÇÂÐÁ°´üÈæ0.8%Áý¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç3.1¡ó¤ÎÁý²Ã¡£¿ôÃÍ¾å¤Ç¤Ï·Êµ¤¤Î²óÉü¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹¹¤Ê¤ëÍø¾å¤²¤Îµ¡²ñ¤Ï¸½ºß¤ÎÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤À¡£¤³¤ì¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬35Ç¯´ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤ª²ÖÈª¤À¡£
¶âÍøÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤í¤Ë¤«¤Ö¤ë¡ÈÄ¹´ü¥í¡¼¥ó¡É
¡¡Ã»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤Ï1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÂßÉÕ´ü´Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏºÇÄ¹40Ç¯¤Þ¤Ç¡£¤É¤¦¤ß¤Æ¤â´ü´Ö¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤ºÄ¸¢¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍø¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹´ü¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÄÌ³¼Ô¡Ê°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¡Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¶âÍøÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤í¤ËÈï¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÈá¤·¤¤¤Û¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£35Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤ÎÀèÆüËÜ¤¬35Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤º¤¦¤Ã¤È·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨ÆüËÜ¤¬¸½¼Â¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤±¤¬ÆÈÊâ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïº£²ó¤Î¶âÍø°ú¤¾å¤²¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÁªÂò¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÅö½é5Ç¯´Ö¤Ï¼ÚÆþÁí³Û¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿6Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¤¬¼Ú¤êÆþ¤ìÅö½é¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÎºÇÂç1.25ÇÜ¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÖºÑ³Û¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÖºÑ³Û¤ËÀê¤á¤ë¸µ¶âÊÖºÑ³Û¤¬¸º¤Ã¤Æ¶âÍøÊ¬¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÁíÊÖºÑ³Û¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ïº£¤«¤é¸ÇÄê¶âÍø¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø³Æ¹Ô¤ÎÀßÄê¤¹¤ë¸ÇÄê¶âÍø¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÂò¤ËÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¶âÍø¤ÎÄì¤À¤È¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¼Ú¤ê´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬·ë²Ì¤ÏµÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÑÆ°¡×¤«¡©¡Ö¸ÇÄê¡×¤«¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¡¤µ¤Æ¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÊÑÆ°¤¬¤è¤¤¤«¸ÇÄê¤¬¤è¤¤¤«¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤È¤¤À¤í¤¦¡£¸ÇÄê´ü´Ö¤â¿ôÇ¯¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¤è¤¦¤ËÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤Ï¹¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¶âÍø¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ï¥í¡¼¥óºÄÌ³¼Ô¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤È¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Àè¤Û¤É¤Î»öÎã¤Ç¤Ï0.15¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÇÊÖºÑ³Û¤Ï·î7000±ßÁý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ2.15¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ëè·îÊÖºÑ³Û¤Ï33Ëü9000±ß¤È¼ÚÆþÅö½é¤è¤ê5Ëü6700±ß¤Î¥¢¥Ã¥×¡£Ç¯´Ö¤Ç68Ëü±ß¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤Ï2400Ëü±ß¤â¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¤¿¤«¤¬¶âÍø¡¢¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸³èÊª²Á¤â¾å¾º¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉÔÆ°»º¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤¬¸·¤·¤±¤ì¤ÐÊª·ï¤òÇäµÑ¤·¤ÆÊÖºÑ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï±ß¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤É¤òÇã¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ê¤¸¤Þ¤¤¤Î¾â¤¬ÌÄ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Áá¤á¤ËÊª·ï¤òÇäµÑ¤·¤Æ¼«¹ñÄÌ²ß¤ËÌá¤·¡¢°ìÃ¶Íø³Î¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£ÅÔ¿´¤ÎÄ¶¹â³Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ïº£¤ä³°»ñ¥Þ¥Í¡¼¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤¬Çä¤ê¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔÆ°»º¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Çä¤ê¤¬Çä¤ê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï³ô¼°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£Ã´ÊÝ²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤â¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ë¤âÃÍ¾å¤²¤Î¡È°µÎÏ¡É¤¬¡Ä
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¼ª¤ÎÄË¤¤ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËè·î»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ë¤âÃÍ¾å¤²¤Î°µÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤â¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¿ÍÉÔÂ¤¬¶È³¦¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÉÍýÈñ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý²ñ¼Ò¤â¾¦Çä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÌäÂê¤ÎËÖÈ¯¤À¡£ÃÛ15Ç¯¡¢30Ç¯¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ê¬¾ù²ñ¼Ò¤ÏÈÎÇä»þ¤Ë¤ÏÁí»ÙÊ§³ÛÉéÃ´¤òÄã¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅö½é¤ÎÀÑÎ©¶â¤òÄã¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ë¤Î¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ä¥±¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Ï¸Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÀÑÎ©¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤ò¸ì¤ë¶È¼Ô¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î·úÀßÈñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¤Á¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ËÈ¼¤¦¿Í¼ê¤ÎÉÔÂ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢µë¿åÅã¤Ê¤É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô¤Î³Æ¼ïÀßÈ÷¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏÅ·°æÃÎ¤é¤º¤À¡£ÆÃ¤Ë¹©»ö¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Ï¤½¤â¤½¤â¹©»ö¤òÀÁ¤±¤Ê¤¤¶È¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬1Ö¤¢¤¿¤ê250±ß¤«¤é300±ßÄøÅÙ¤È¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÀßÄê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó338±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤â¹âÆ¤òÂ³¤±¤ë·úÀßÈñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤Ïº£¸å´ÉÍýÈñ¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î³Û2Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤âº£¸å10Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÏÃ¡£¤½¤ÎÀè¤Ï·úÊª¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¹¹¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¶âÍø°ú¤¾å¤²¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤â¤Î
¡¡Ä¶¹â³Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç±ã¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é³°»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬Æ¨Èò¤¹¤ë¡¢Êª·ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡£¶âÍø¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¿·ÃÛ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¿¥Á¤Î°¤¤ÇúÃÆ¤À¡£
¡¡Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ï³Æ¼Ò3Ãû±ß¤«¤é4Ãû±ß¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤òÄ¹´üÂßÉÕ¤Ë¤·¡¢¶âÍø¤ò¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Þ¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶âÍø¾å¾º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÀïÎ¬Å¾´¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÅÔÆâ¤ÇÂç·¿¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¼êÊü¤¹Æ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë²¿¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤Ï¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë²¼¤¬¤ê¤¬Íè¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï³ô¼°¤Ç¤âºÄ·ô¤Ç¤â¶â¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ËÍø±×¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÅê»ñ¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö³¤¤Ï¥Ê¥®¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¿á¤¤¤ÆÂ¿¾¯ÇÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬¤è¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë