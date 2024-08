バービーが臨月を迎えても不安だった理由、「号泣」した場所

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「本音の置き場所」(毎月1回更新)。今回は、2024年8月18日に自身のSNSで第一子となる女児の出産を報告したバービーさんの出産直前〜出産当日の様子をお伝えします。前編では、「本当に私、産むの?」と焦りや不安を抱えながら迎えた臨月のときの率直な気持ちなどを綴っていただきました。

未来見える系占い師の「予言」

「妊娠しやすいのは40歳から42歳。しかし、出産のとき出血多量で生死を彷徨うでしょう」

妊活中、頼れるものは生殖医療とスピリチュアル!ということで数多のスピ活をしていた。冒頭のセリフは、とある『未来見える系占い師』に言われた一言である。

たしかに、私が持っている疾患にまつわる文献を見ると『早産』とか『子宮破裂』などというワードが散らばっており、ただでさえリスクが高いのは承知だった。だから、「あーやっぱりな」という感じですんなりこの言葉が入ってきてしまったのである。

ちなみに、この占い師さんによると、10年後私はインドネシアに白い宮殿を建てて保護犬活動をしているらしい。この予言が当たるかどうかは、乞うご期待。

というわけで、妊娠はするけど相当困難なお産になるというマインドセットが完了してしまった。良い事を言われたら盲信し、悪い事は徹底的にリスク回避。これが私の占い活用法だ。

病院は、NICUがあるところ、何かあったときには1分1秒を争うことになるだろうから一番近いところに決めた。最新のエビデンスに沿った診断、細かい検査項目、完璧に構築されたオペレーションとマニュアル。トラブルがあればすぐ診てもらえたし、おかげで(?)かなり早い段階で妊娠糖尿病と妊娠高血圧の診断がつき、検査入院もした。

出産というカテゴリーじゃなければ、『最高のオペレーションじゃん。効率重視の私にぴったり!』なんて思っていただろう。だけど、なんだかしっくりこない。それどころか、私の心はどんどん閉ざされていった。

『効率的』という、いつもなら大好きな言葉が仇となっていたのだ。

繊細なことを「流れ作業」で聞かれていく感じが…

この頃、病院はもちろん、行政支援サービスを受けるためなど、色々なところでアンケートに答えていた。それらは、かなりプライベートな内容だ。これまでの流産歴や遺伝的体質など。必要なことだから答えなければならないのはわかる。

だが、パートナーの国籍や初婚かどうか、義両親とは上手くいってるかなど、サクッとマックでお茶できるぐらいの関係値じゃないと話せないようなことを矢継ぎ早に聞かれる。

これが意外とキツかった。

心開く間もなく、全てが流れ作業。こうした面談やアンケートが、妊娠期間中に何度も訪れる。行政の助産師面談では、夫の同席を断られたこともあったりして、聞き取る人全般にどんどん不信感が募っていった。

妊娠中のコントロールできないイライラも相まっていたのかもしれない。

ついには、思春期のヤンキー(私)とその親(つーたん)、担任の先生の三者面談かのような雰囲気になるほど、私はつっぱっていった。加えて、これまた流れ作業の診察にも不安を感じるようになった。

もっと赤ちゃんのことを知りたい。

あちこち痛いのに「出産したら治ります」としか言ってもらえない。問題がないのはいいことなんだけど……誰も私の気持ちに寄り添ってくれない。

中には、そんな不安な気持ちに気づいて親切に声を掛けてくれる人もいたのだが、行政も大病院もルールはルール。それは変えられない。

「出産ってこんなもんなのかな?」と、なんとか自分の寂しい気持ちを丸め込んだ。

臨月を迎えても不安が高まる

あれよあれよという間に臨月を迎えた。

どうしよう。全然出産のイメージが湧かない。

本当に私、産むの?

いや、もう今にも産まれそうなぐらいお腹大きいんですけど!

いよいよ焦っていた。

バースプラン(出産計画:出産に関する要望を述べたもの)も37週を過ぎないと受け付けないという。なんの希望も伝えられず、産気づいたらどうしよう。

まだ、「出血多量で生死を彷徨うって占い師に言われました」ってお医者さんに伝えてないんだけど!

そもそも、普通に経膣分娩できるのか? 緊急帝王切開になる可能性が高いんじゃないのか? ありとあらゆる可能性を考えて頭は大忙し。

自分で言うのもなんだが、破天荒に見えて用意周到が長所の私。分娩についてのイメトレはすっ飛ばして、自分を落ち着かせるために産後の準備を進めていた。

そして、知人がおすすめする産後ケア施設に入ると決めていた。元々、中国や台湾、韓国の産後ケア文化に興味があった。多くの人が薬膳や漢方、その国独自のお産文化に則って産後1ヵ月は施設に滞在するらしい。

産後ケアで欲しいのは「映えるごはん」じゃない!

例えば、韓国だと産後にワカメスープをずっと飲み続けたり(悪露の排出を高めると言われているようだ)、中国では産後にお母さんは洗髪せず、目を休めるためテレビやスマホを見ないようにすることもあるらしい。

他にも生のフルーツは厳禁、必ず加熱などなど。その中には伝説であって医学的根拠があるのかわからないものもあるようだけれど、「産後母体をケアすることが大切」という太い柱は重要だ。

日本にも、妊婦や経産婦に対する習慣があっただろう。でも、その手の話に詳しいであろう年代の人たちはだいたいSNSをやっていないので、ネットでの情報収集は難しかった。私はお産に関する先人の知恵が欲しかった。マニュアルでもエビデンスでもない、血の通った経験に基づいた教えが。

産後ケアで検索すると、国内の施設はラグジュアリーで信じられないほど高い。持っていたスマホを投げつけたくなるほど、高い。

キラキラしたママに、おしゃれな内装、映えるごはんなど要らぬ!

産後ケアに対する哲学を感じさせてくれ!

What is your philosophy?

知人に教えてもらったところは、そんな思いを抱えている私にぴったりな産後ケア施設だと思って決めていた。薬膳や植物療法を取り入れ、産後ケアの中に父親の存在を感じられる。一緒に滞在できるというのだ。

ここまで、父親はどこに行っても透明な存在、ときには邪魔者扱いで、参加の隙がないことが多かったから、この点は私たち夫婦にとってとてもよかった。

ということで、この施設の院長とお友達である知人と夫と3人で一緒に見学に行った。下町の地域に愛される婦人科クリニックが併設する産後ケア施設だ。

「ついでにエコーでも見てく?」

院長やスタッフのみなさんと軽く世間話をしていると、「ちょっとついでにエコーでも見てく?」と言ってくれた。院長先生と助産師さんと知人と夫。すでにできあがっている親戚のような空気感の中、みんなでエコーを見た。

「かわいいねえ」と皆さんが口々に言うもんだから、固く閉じていたつっぱり妊婦の心の扉が全開になった。初めて検体としてではなく、赤ちゃん自身を褒めてもらえて、鼻につーんと涙が込み上げてくる。

泣くのを我慢していると院長先生が「ちょっとこのまま内診してみようか」とぐいぐい指で何かを確認。痛くて痛くて、さっきとは違う涙が出そうだった。初めての指内診にびっくりしていると、腕組みをし、柱に寄りかかりながら話し始めた。

「産道が狭いわね。こりゃ下からは無理だわ。出てくるわよ。出てくるけど赤ちゃんに相当負荷がかかるわよ。かわいそうよ」

赤ちゃんの頭が大きいこと、その他に私がリスク持ちであることを考慮すると「うちなら帝王切開だね」とのこと。

号泣スイッチが入ってしまった

この話を聞いてやってきた感情は、「柱にもたれかかって話す院長かっこいい!」と、「だよねー!」だった。やっぱり私の場合、経膣分娩は母子共に大変ですよね?

さらに私の足のむくみを触って、「あらあらこれは大変だ。早く産みたいね」と言ってくれたことに驚いた。母体だからって気持ちを我慢しなくてもいいんだと思えて、自分からこれまでのことを話し始めた。

医者が担当医制じゃないこと、ゆっくりとエコーを見られなかったこと、ずっと転院先を探していたけど見つからなかったことなど。

隣にいたつーたんに肩をさすられたことで、号泣スイッチが入ってしまった。「あー、今めちゃくちゃめんどくさい人間になってるだろうなぁ」と思いつつも、妊娠後期のホルモンバランスには抗えなかった。

涙で声が裏返りながらも話し続けた。

「寄り添っ、、、てぇ、、、っ、、、もらえたの、があ、、、初めてだった、、からあ、、、」

見かねた保護者役のつーたんが「臨月ともなると転院はできないんですよね?」と言うと、院長が「できるわよ。うちでもできるわよ」とこれまたクールに一言。

院長はだいたい腕組みして、壁や柱に寄りかかっている。米倉涼子さんが演じる大門未知子というより、三田佳子さんが演じる外科医有森冴子といったほうが近い。冷静さのなかに見え隠れするおちゃめさ。

「この人たちにお任せしたい!」と、思ってしまった。

そして気づいたら「ここで産みたいです!」と言っていた。

◇産科・婦人科はとても忙しい。特に大きな病院だと「じっくり話せる雰囲気がない」「不安を口にしても聞いてくれない」という意見も。病院が悪いというよりも、本当に忙しいのだろう。しかし不妊治療を長くして40歳で初めての出産を迎えることもバービーさんの不安を高めていたのではないでしょうか。

不安だという事実をやっと口にでき、寄り添ってもらえたことで安心できたバービーさん。後編では、いよいよ赤ちゃんを迎えた日の出産ドキュメントをお伝えします。

