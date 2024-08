英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

somehow

壁)どういうわけか、はっきりと説明できないが

◆壁)何とかして、何らかの方法で

「何らかの(some)」「方法(how)」

somehowという副詞は、「どういうわけか、その作戦はうまくいった」のように 屬匹ΔいΔ錣韻、はっきりと説明できないが」という意味で使うのが基本。

簡単に言うと「方法や理由はよく分からないが…」という場面で使われる語だ。

someには「何らかの」という意味があり、howは「方法」を意味する。つまり、「(はっきりとは分からないが)何らかの方法・プロセスで」というのが元の意味。そこから「どういうわけか」という意味で使われると考えておこう。

また、「何とかしてお金を用意しなければならない」のように、◆峅燭箸して、何らかの方法で」というニュアンスで使うこともある。

これも根っこは,汎韻検どちらも「方法ははっきりとは分からない」という点は共通している。

つまり「(今のところ方法は分からないが)何とかして〜する」と、,琉嫐に前向きなニュアンスが加わったのが△琉嫐というだけで、両者の間に根本的な違いがあるわけではない。

壁)どういうわけか、はっきりと説明できないが

The information somehow leaked out.

どういうわけか、その情報は漏れた

◆ 文頭、文末、動詞の前など、様々な位置に置かれる

They started to call her Mimi, and somehow the name stuck.

彼らは彼女をミミと呼び始め、なぜかその名前が定着した

"I can't believe it." "Neither do I, but somehow it's true."

「信じられないな」「私も。でもどういうわけか本当なんだ」

Nina looked a little different somehow.

どういうわけか、ニーナはいつもとは少し見た目が違っていた

My room must have been bugged somehow.

私の部屋が何らかの方法で盗聴されたに違いない

Somehow, I don't think this is going to work.

どうしてか分からないが、これがうまくいくとは思えない

◆ Somehow, I think/feel 〜(どうしてか分からないが〜だと思う)やSomehow, I don't think/feel 〜(どうしてか分からないが〜だとは思えない)というパターンで使うことも多い

He was nice to me, but somehow I didn't like the way he talked.

彼は私に良くしてくれたが、なぜか彼の話し方が好きではなかった

◆壁)何とかして、何らかの方法で

We must find her somehow.

何とかして彼女を見つけなければならない

Somehow or other, we'll raise at least $5,000.

何とかして最低でも5000ドルは集める

◆ ,琉嫐でも△琉嫐でも、somehow or otherの形でsomehowの意味を強めることがある

It has to be done somehow or other.

それは何とかして実行されなければならない

I somehow managed to persuade my parents.

何とか両親を説得することができた

◆ manage to do 〜(〜できる)と相性が良いため、しばしばセットで使われて「何とか〜することができる」という意味を表す

He somehow managed to survive the crash.

彼はどうにかしてその衝突事故を生き延びた

□ leak out (液体などが)漏れる、(情報が)漏えいする

□ survive(動)〜を生き延びる

□ crash(名)衝突事故/(動)衝突事故を起こす

