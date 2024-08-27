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The information somehow leaked out.
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They started to call her Mimi, and somehow the name stuck.
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"I can't believe it." "Neither do I, but somehow it's true."
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Nina looked a little different somehow.
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My room must have been bugged somehow.
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Somehow, I don't think this is going to work.
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He was nice to me, but somehow I didn't like the way he talked.
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We must find her somehow.
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Somehow or other, we'll raise at least $5,000.
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It has to be done somehow or other.
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I somehow managed to persuade my parents.
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He somehow managed to survive the crash.
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