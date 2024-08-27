27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比110円安の3万7930円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8110.22円に対しては180.22円安。出来高は8012枚だった。



TOPIX先物期近は2655ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.41ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 37930 -110 8012

日経225mini 37935 -105 155376

TOPIX先物 2655 -3.5 7146

JPX日経400先物 24375 -20 463

グロース指数先物 670 -1 1306

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

