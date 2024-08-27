　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比110円安の3万7930円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8110.22円に対しては180.22円安。出来高は8012枚だった。

　TOPIX先物期近は2655ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.41ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 37930　　　　　-110　　　　8012
日経225mini 　　　　　　 37935　　　　　-105　　　155376
TOPIX先物 　　　　　　　　2655　　　　　-3.5　　　　7146
JPX日経400先物　　　　　 24375　　　　　 -20　　　　 463
グロース指数先物　　　　　 670　　　　　　-1　　　　1306
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース