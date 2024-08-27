気象台は、午前5時23分に、波浪警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表

種子島・屋久島地方では、27日昼前から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■西之表市

□波浪警報【発表】

27日昼前から28日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜遅く

予想最大波高 8m



■三島村

□波浪警報【発表】

27日昼前から28日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 27日夜遅く

予想最大波高 8m





■中種子町□波浪警報【発表】27日昼前から28日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 27日夜遅く予想最大波高 8m■南種子町□波浪警報【発表】27日昼前から28日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 27日夜遅く予想最大波高 8m■屋久島町□波浪警報【発表】27日昼前から28日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 27日夜遅く予想最大波高 8m