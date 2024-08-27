【波浪警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表
気象台は、午前5時23分に、波浪警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表
種子島・屋久島地方では、27日昼前から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■西之表市
□波浪警報【発表】
27日昼前から28日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜遅く
予想最大波高 8m
■三島村
□波浪警報【発表】
27日昼前から28日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜遅く
予想最大波高 8m
□波浪警報【発表】
27日昼前から28日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜遅く
予想最大波高 8m
■南種子町
□波浪警報【発表】
27日昼前から28日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜遅く
予想最大波高 8m
■屋久島町
□波浪警報【発表】
27日昼前から28日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 27日夜遅く
予想最大波高 8m