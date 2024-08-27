¡Úºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡ÛÆñÉÂ¼ê½Ñ¤ÎÅòÀõ¤Î½é´ü¾É¾õ¸ì¤ë¡ÖÏÆÊ¢¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤«¸À¤¦¤Æ¡¢¤Ç¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬26Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½ÂæÉ÷¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¢¡£¡ÊDeNA3Ï¢Àï¤ò¡Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¢¡£Â¼¾å¤òÅÐÏ¿¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Ê¤¢¡£Ìî¼ê¤ò1¿Í¡¢¡Ê2·³¤Ë¡Ë¹ß¤í¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤¢¡£¤½¤³¡Ê28Æü¡Ë¤Ç¤Ê¤¢¡£¡ÊÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ÇÃæ»ß¤Ê¤é¡ËÂ¼¾å¤òÅÐÏ¿¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¡½¹ÅçÀï¤Ç¹â¶¶¡¢ÌçÊÌ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¤é¤Ê¡¢ºÍÌÚ¤â1²ó¡Ê´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤¿¡Ë¡×
¡¡¡½¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ª¤ë¤«¤é¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤¢¡£2Ëç¡Ê1»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤ò2¿Í»È¤¦¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤·¤Ê¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡£ÀèÈ¯¤âÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¡¡¡½¤³¤Î»þ´ü¤Ï°ìÀïÉ¬¾¡¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢º£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ò1¤Ä¤º¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ä¡£¤Þ¤À·×»»¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¡Ê²£ÉÍ¤Ç¡Ë3¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤í¤Ê¡×
¡¡¡½µîÇ¯¤Ï¼ó°Ì¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ã¤¦¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤é¤â¤¦¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ä¤«¤é¡£¤É¤Ã¤Á¤«¸À¤¦¤¿¤éÁê¼ê¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Ê¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â»î¹ç¿ôÂ¿¤¤¤«¤é¸À¤¦¤ÆÍÍø¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤¦¤ÆÉÔÍø¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤óÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤³¤È¤ä¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¡½Âè°ì¼¡À¯¸¢¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¡¢ÄÉ¤¦Â¦¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Î¤¦¡£06Ç¯¤Ê¤ó¤«ÁêÅöÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡¢ºÇ¸åÃæÆü¤ò¡×
¡¡¡½ÄÉ¤¦¼Ô¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤½¤é¡¢ÄÉ¤¦Êý¤Ï1¤Ä¤º¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤Ê¤¢¡¢ÄÉ¤¦Êý¤Ï¤Ê¤¢¡£¤À¤«¤é1¤Ä1¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä¤í¡£¤³¤Î3Ï¢Àï¤ò¤Ê²¿¾¡²¿ÇÔ¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¡£¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç²¿¾¡¤È¤«¡£1¤Ä¤º¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¯´¶¤¸¤ä¤â¤ó¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½ºÍÌÚ¤Ï´Ö³ÖÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¢¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ö³Ö¶õ¤¤¹¤®¤Æ¤â¤¢¤«¤ó¤·¤Ê¤¢¡£ÊÌ¤ËËõ¾Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤ä¤«¤é¡¢10Æü°Ê¾å¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡×
¡¡¡½ºÍÌÚ¤Ï¾¯¤·ºÇ¶áÈè¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡£
¡¡¡Ö¤½¤éÈè¤ì¤Ï¤¢¤ë¤è¡×
¡¡¡½Åê¼ê¤ÎÃ¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤¬¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½DeNAÀï¤Ï±¦¤Ë¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë±¦Åê¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¹Åç¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ä¤â¤ó¤Ê¤¢¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¸À¤¦¤È¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç3Ëç¹Ô¤±¤Æ¡Ä¡£¡Ê¹ÅçÀï¤Ï¡Ë3Ëç¤È¤âÌ¤ÃÎ¿ô¤Î2¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤Î¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½Á°Àî¤Ï²£ÉÍ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤«¡£
¡¡¡Öº£Æü¡¢ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤È¤ë¤ä¤í¡¢¤¢¤ì»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡¢¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ä¤í¤¦¤Ê¤¢¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¤Ê¤¢¡£¤½¤é¡¢¤Þ¤À¤ä¡£º¸¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤é¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½ÅòÀõ¤¬²«¿§ð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¹ü²½¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅòÀõ¤Ê¤¢¡Ä¡£¤½¤é²¶¤é¤âÃÎ¤Ã¤È¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤ò¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤ì¤ä¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½7·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅòÀõ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÎÏÃ¤è¡£¤É¤³¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¡¢ÏÆÊ¢¤«¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤ÆÏÆÊ¢¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤«¸À¤¦¤Æ¡¢¤Ç¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡£¸¡ºº¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÉÂµ¤¤ä¤â¤ó¤Ê¤¢¡£Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤â¤ó¤Ê¤¢¡¢²¶¤é¤Ï¡£ËÜ¿Í¤â¡¢¤½¤é¼«³Ð¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½º£»×¤¨¤Ð¤¢¤ì¤¬¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¢¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤±¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¡ÊÉÂµ¤¡Ë¤¬±Æ¶Á¤·¤È¤Ã¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¤Ê¤¢¡£ËÜ¿Í¤·¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡¢¤¤¤äËÜ¿Í¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤È»×¤¦¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡×
¡¡¡½Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ä¡¢¤À¤«¤é¡¢¡ÊDeNA¡Ë»°Åè¤È¤«¡¢Ê¡¤«¤Ê¤¢¡¢ÃæÆü¤Î¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤Þ¤¢È¾Ç¯¡¢È¾Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤«¤Ê¤¢¡£¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤±¤Ð¤Ê¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤â¤¦1²ó¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¡¢¤â¤¦¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¤¢¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸µ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½¤³¤ÎÀè¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤ÏºîÀïÌÌ¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ó¡£¤Þ¤¢¡¢¶áËÜ¤¬°ìÈÖ¤Ê¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥Ã¥È¤â½Ð¤À¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¸Ç¤áÂÇ¤Á¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÎÝ¤Ë¤â½Ð¤ë¤«¤é¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½2»àÆóÎÝ¤Ç¶áËÜ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë·Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£²¶¤ÏËè¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£ÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1ÈÖ¤«¤é¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¥Ð¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤·¡£¤½¤é1ÈÖ¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¨¤¨¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÈ¯¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¹¤°¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤ë¤ä¤í¡©ÃæÌî¡£¤¤¤Ä¤â¥Ð¥ó¥È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Ë¤â¸«¤·¤È¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ê¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ª¤Þ¤¨¡×
¡¡¡½ÌÚÏ²¤Ï¤·¤Ã¤«¤êºòÆüµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê»þ¤Ë¥Ð¥ó¥È¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸«¤È¤Ã¤¿¤éÈáÁÔ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¡½ºîÀï¤¢¤ê¤¤À¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡£Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤µ¤»¤Ø¤ó¤±¤É¡£¤½¤é¤ª¤Þ¤¨¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤¤¤Ä¥µ¥¤¥ó½Ð¤ë¤ä¤í¤È»×¤¦¤ä¤í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³Ú¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤¿¤é¤Þ¤À³Ú¤ä¡£¤½¤ì¤òÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¿á¤ÃÀÚ¤ì¤ë¤·¡×
¡¡¡½½ÕÀè¤«¤éº£Ç¯¤Ïº®Àï¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¸åÈ¾¤Îº£¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢²¶¤Ïº£Ç¯¤Ïµð¿Í¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡£¤Þ¤¢¡¢¹Åç¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤¢¡£¹Åç¤Ê¤¢¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µîÇ¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤°¤é¤¤¤Ë¤À¤¤¤Ö¤Ø¤¿¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡¢¹Åç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤¢¡£¤Þ¤¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤±¤É¤Ê¡£¤³¤ì¤«¤é»î¹ç¿ô¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¡¢¤½¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤ä¤í¡¢»î¹ç¿ô¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¡×
¡¡¡½¹Åç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÅê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËç¿ô¤¬¤ª¤ë¤«¤é¤Ê¤¢¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ïº¸¤¬¤¨¤¨¤è¤Ê¤¢¡¢¹Åç¤Ï¡£±¦¤Ï¤ª¤é¤ó¤±¤É¤Ê¡£º¸¤Ï¤¨¤¨¤è¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½ÂÇ¤ÄÊý¤âÅê¤²¤ëÊý¤âº¸¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡£ºäÁÒ¤Ï¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤ó¤ÇÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤Ê¤¢¡¢¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤Ê¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢ÂÇÎ¨¤â°¤¤¤«¤éÉáÄÌ¤ä¤Ã¤¿¤éÁª¤Ù¤Ø¤ó¤Î¤Ë¤ªÁ°¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤ì¤ÇÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤Ê¡¢¤¢¤¤¤Ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½ÂÇÎ¨¤âµå±ã¸å¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¦¤Þ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¢¡×
¡¡¡½²£ÉÍ¤ØÂç°ÜÆ°¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ó¡£¤Þ¤À°ÜÆ°Æü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¨¤¨¤ï¡£¤¢¤Î¤Ø¤ó¡Ê9·îËö¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÂÎ¤Ê¤¢¡¢¡ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¡ËÂçÂÎ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡¢¤â¤¦¤Ê¤¢¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹Åç¤Ï10·î¤Þ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Î¤¦¡¢¤¤Ä¤¤¤Ê¤¢¡×