¡Úµð¿Í¡Û¿ûÌîÃÒÇ·à´°Á´Éü³èá¤Þ¤Ç£²Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¡µ×ÊÝ¹¯À¸¥³¡¼¥Á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¡×
¡¡µð¿Í¤Î±ß½Ï±¦ÏÓ¤ò´°Á´Éü³è¤µ¤»¤¿àÌ¾Çì³Úá¤¬Ä¾·â¤ËÅú¤¨¤¿¡££²£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£±£²¾¡¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î±¦ÏÓ¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾ï¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£¶¡Ë¤À¡£¶áÅ´¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤´ä·¨µ×»Ö¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤éÌ¾Åê¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿Æ±¥³¡¼¥Á¤¬¡¢Ìó£²Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ûÌî¤Î¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÉü³è¡×¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºòµ¨£´¾¡¡Ê£¸ÇÔ¡Ë¤Î¿ûÌîÉü³è¤ÎºÇÂç¤Î¥«¥®¤Ï
¡¡µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¡Ê¡á°Ê²¼¡¢µ×ÊÝ£Ã¡Ë¡¡ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¤¤Ó¤Ä¤À¤ÈÂÎ¤â¤¢¤Á¤³¤ÁÄË¤¯¤Ê¤ë¤·¾õÂÖ¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤½¤ó¤Ê¤Ë²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ûÌî¤ÏºòÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¤Ò¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Èà¤Ë¤ÏÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½´ðËÜ¤ÏÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÎÏ¤Î¸¶Íý¤ò³Î¤«¤á¤ë¡Ö¤ä¤¸¤í¤Ù¤¨ÍýÏÀ¡×
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡¤½¤¦¡£¤®¤Ã¤³¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¿ûÌî¤Ïº£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Ï£´¾¡¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤òºî¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÁ°È¾Àï¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Æ±³ØÇ¯¤Î¸¶Á°´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢£²£°£²£²Ç¯½©¤Ë½ä²ó¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¤¹¤°¤Ë¿ûÌî¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡£²£³Ç¯£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇºÇ½é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯°ìÅÙ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£´¡Á£µ·î¡£±¦Éª°ãÏÂ´¶¤Ç³«ËëÅê¼ê¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¡¢¿ûÌî¤¬Æó·³¤ËÍè¤¿¡£¥±¥¬¤¬¼£¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë£¶·î¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î»þ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡¤¤¤ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤ºÂçÃÝ´²¥³¡¼¥Á¡Ê¸½Æó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ûÌî¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¤È´ÖÀÜÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡£ºÇ½é¤Ë¥¬¥Ä¥Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¿ûÌî¤ËÌÂÏÇ¤«¤Ê¤È¡£ËÜ¿Í¤¬Ê¹¤¤¿¤¤»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¡£
¡¡¡½¡½»ØÆ³¤ÇÄ¾µå¤Î½ÐÎÏ¤Ï¤¹¤°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÐÈÄÍâÆü¤Ç¤âÈèÏ«¤Ï¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä±óÅê¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¿ûÌî¤Ï»ÏÆ°¤Î»þ¤ËÂÎ¤ò¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬¥Ñ¥¿¥ó¤ÈÅÝ¤ì¤ë·Á¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¡£¿ûÌî¤â°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¥¦¥Á¤ËÃÊ¡¹¤ÈÂÎ¤ò¤Í¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½£²Ç¯±Û¤·¤ÎÅØÎÏ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¤Ã¤¿
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡¿ûÌî¤È»ä¤ÈÂçÃÝ¥³¡¼¥Á¤Î£³¿Í¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ëÍ½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¤¢¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤âÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢£´¾¡¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¿ûÌî¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ï
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡¿ûÌî¤Ï¤â¤¦´°Á´¤ËÆ°¤¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡Ø£±£µ¾¡¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÈÈà¤ÎÃæ¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Î£¸·î¤Ë¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¿ûÌî¤Ïº£Ç¯¤Ç£³£µºÐ¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡££³£µ¡Á£´£°ºÐ¤ÇºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Åê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¸½Ìò¤ò²á¤´¤·¤¿¶áÅ´¡¢ºå¿À¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¡£¿ûÌî¤ÏÄ¾µå¤Î½ÐÎÏ¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢£±£µ£´¡Á£±£µ£µ¥¥í¤Ï½Ð¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢À©µå¤ò½Å»ë¤·¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»äÍø»äÍß¤ÇµåÂ®¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½µð¿Í¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤Ãæ
¡¡µ×ÊÝ£Ã¡¡¸Í¶¿¤È»³ºê°Ë¤¬¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¿ûÌî¤Î¾¡¤ÁÀ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£