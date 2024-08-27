ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë²»³Ú³Ú¤·¤àÉ½¾ð¡ÉË«¤á¤é¤ì¾È¤ì¾Ð¤¤
½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£9·î3Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¡£¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É60¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÀßÄê¤·¤¿¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¡£¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¤½¤Ð¤Ë¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬´ó¤êÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Î³Ú²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎCM¡£¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿ÉÍÊÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸µµ¤¤Ê°§»¢¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»£±Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
´ÆÆÄ¤«¤é´ë²è¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥«¥Ð¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥«¥Ð¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´ÆÆÄ¤Ë³ÎÇ§¡¢±éµ»¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ÇÎ®¤ì¤ë¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é½ñ¤²¼¤í¤·¤ÎCM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ä¤ÄÎý½¬¤¹¤ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ËÅö¤Æ¡¢¶Ê¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÉÍÊÕ¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¡ª¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤·¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï¢È¯¡¢»£±Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤«¤é¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤¬¹¤¬¤ëÉ½¾ð¤ä±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÇ°Æþ¤ê¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤¬¤â¤Ã¤È½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¨¡¢´°àú¤Ë±é¤¸¤³¤Ê¤¹ÉÍÊÕ¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É60¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÀßÄê¤·¤¿¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¡£¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¤½¤Ð¤Ë¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬´ó¤êÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤«¤é´ë²è¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥«¥Ð¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥«¥Ð¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´ÆÆÄ¤Ë³ÎÇ§¡¢±éµ»¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ÇÎ®¤ì¤ë¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é½ñ¤²¼¤í¤·¤ÎCM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ä¤ÄÎý½¬¤¹¤ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ËÅö¤Æ¡¢¶Ê¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÉÍÊÕ¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¡ª¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤·¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï¢È¯¡¢»£±Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤«¤é¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤¬¹¤¬¤ëÉ½¾ð¤ä±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÇ°Æþ¤ê¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤¬¤â¤Ã¤È½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¨¡¢´°àú¤Ë±é¤¸¤³¤Ê¤¹ÉÍÊÕ¤À¤Ã¤¿¡£