£´ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡¦ÁýÅÄÍüº»¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¥å¡¼¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ä¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤Ç¤âÏÃÂê
¡¡¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÁýÅÄÍüº»¤¬¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤äÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤é¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¥å¡¼¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¤Ë£´ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡Ê£±£¹Ç¯£´·î¡Áº£Ç¯£³·î¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯£³¡Á£µ·î¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Ó£Ð£Ù¡ß£Æ£Á£Í£É£Ì£Ù¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤òÌ³¤á¤¿Âç·¿¿·¿Í¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¼Çµï¤â²Î¤âÍÙ¤ê¤â¤Ç¤¤ë°ïºà¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡×¤È¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤Ë»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¡ÖÊÝ°é±à¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢·ù¤¤¤Êµë¿©¤¬½Ð¤¿¤éµã¤¯¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬¡Ø»ÒÌò¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁ¦¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÉ½¾ðË¤«¤Ë¹ðÇò¡£¼èºàÃæ¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¼ñÌ£¤äÌÜÉ¸¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥á¥â¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¿Í´éÉé¤±¤ÎÀÞ¤êÌÜÀµ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤¬¶¯¤ß¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ó£Ð£Ù¡½¡×¤Ç¤ÏÅö»þ£¹ºÐ¤ÇÄë¹ñ·à¾ì¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢¡ÖÌó£±Ç¯´Ö²Î¤ÎÆÃ·±¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢²Î¤È¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤ì¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Æ°²èÊÔ½¸¤ä¤ªÍÎÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡û¡ÄÆ±»öÌ³½ê¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¡Ö£Ê£Õ£Î£É£Ï£Ò¡×ÏÈ¤ò¿·Àß¡££²£·Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢ÁýÅÄ¤ò´Þ¤à¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö£±£°ÂåÇÐÍ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê£³£±Æü¤Ë±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼ã¤¤ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÁýÅÄÍüº»¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤ê¤µ¡Ë
¡¡¢§À¸¤Þ¤ì¡¡£²£°£±£³Ç¯£±£°·î£²£²Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£°ºÐ¡£
¡¡¢§¿ÈÄ¹¡¡£±£³£±¥»¥ó¥Á
¡¡¢§ÏÃÂêºî¡¡£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î³Ú¶Ê¡Ö°¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È¡×£Í£Ö¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×
¡¡¢§¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¤Û¤Ã¤Ú¡Ö»Ð¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ø¤Á¤®¤ê¥Ñ¥ó¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤è¤¯¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¢§¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡¡¥¹¥¤¥«¡Ö¥¥å¡¼¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¹¥¤¥«£±»þ´Ö¿©¤ÙÊüÂê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££±»þ´Ö¤Ç£³¶Ì¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¢§ÆÃµ»¡¡£³ºÐ¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹
¡¡¢§¼ñÌ£¡¡¡ÖÆ°²èÊÔ½¸¤¬ÆÀ°Õ¡×¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£±£´¡¦£¶Ëü¿Í¡£ºÇ¿·¤Î¡Ö£Â£ì£é£î£ç¡¾£Â£á£î£ç¡¾£Â£á£î£ç¡¾£Â£ï£ò£î¡×¤òÍÙ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ï£±£°£¹Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË
¡¡¢§ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¡¡»»¿ô¤È¼Ò²ñ
¡¡¢§¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¡¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ