¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤Î²ÏÌîÂÀÏº»á¤Ë¥Ý¥Ä¥ê¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Ï¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¥ó¥´¤¬£²£¶Æü¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ØÎ©¸õÊä¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç¡¢À¤³¦¤Î·Á¤òµÄÏÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢À¤³¦¾ðÀª¤Ë¿¨¤ì¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²ÏÌî»á¤Î²ñ¸«£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê²ÏÌîÍÎÊ¿¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤Ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÍÎÊ¿»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬²¼Ìî¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼óÁê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁá¤¯È¯É½¤¹¤ë¤È¡Ê¿äÁ¦¿Í¤ò¡ËÀÚ¤êÊø¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°·¤¦¤«¤éÆüËÜÃæ¡¢ÄÅ¡¹±º¡¹¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£