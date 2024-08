【ブルーアーカイブキャンペーン】8月27日7時~開催

ローソンは、YostarのRPG「ブルーアーカイブ」とのコラボキャンペーンを本日8月27日7時より実施する。

本キャンペーンでは、期間中、対象商品を購入するとクリアファイルや缶バッジが先着・数量限定でもらえる企画が実施される。登場キャラクターたちがデザインされたアクリルスタンドやキーホルダーなどのグッズも数量限定で販売される。

先着・数量限定でクリアファイルや缶バッジがもらえるキャンペーン実施

「オリジナルクリアファイル」配布

期間:8月27日7時~9月9日(または景品がなくなり次第終了)

対象の菓子を3点購入すると、「オリジナルクリアファイル」1枚がもらえる。

「オリジナルクリアファイル」(全8種)

各店32枚/各種4枚

※1人1店舗の買い物につき各種1枚、計8枚まで

※画像はイメージ。

※サイズ:A4

※素材:PP(再生PP含む)

対象商品について

「オリジナル缶バッジ」配布

期間:8月27日7時~9月9日(または景品がなくなり次第終了)

対象のドリンク剤を1点購入すると、「オリジナル缶バッジ」1個がもらえる。

「オリジナル缶バッジ」(全5種)

各店15枚/各種3個

※1人1店舗の買い物につき各種1個、計5個まで

※画像はイメージ。

※サイズ:約直径44mm

※素材:ブリキ

対象商品について

登場キャラクターたちがデザインされたオリジナルグッズが登場!

アクリルスタンド(全5種)

価格:各1,650円

※画像はイメージ。

※サイズ:(本体)約155×148mm内、(台座)約45×35mm内

※素材:アクリル

アクリルキーホルダー(全5種)

価格:各990円

※画像はイメージ。

※サイズ:約60×60mm

※素材:アクリル

ステンレスタンブラー(全1種)

価格:3,300円

※画像はイメージ。

※サイズ:約85×121mm(直径×高さ/450ml)

※素材:ステンレス銅

@Loppi・HMV限定グッズ(一部)

ミニマスコットセット

価格:13,200円

【ミニマスコットセット】

サイズ:約65×100mm(幅×高さ)

素材:ソフトボア・ナイレックス

特大タペストリー

価格:各9,900円

【特大タペストリー】

サイズ:約850×1,700mm(幅×高さ)

素材:ポリエステル

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.