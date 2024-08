【運命線でダンス】著者:原夏見講談社

大学生の淳は、デザイン科から絵画科への転科を悩んでいる。転科する条件は満たしているものの、将来の事を考えると踏み切れずにいた。大学からの帰りに妹の美那と一緒になり将来の話をする。未来に確約はないけど、自分の情熱がどこにあるかを再確認するためだ。

「運命線でダンス」は、コミックDAYSにて配信されている原夏見氏による作品。姉妹での会話の中で、自分の将来について思い悩みながら進路を決めていくストーリーになっている。

シンプルな線に乗せられた光や、すんなり入ってくる登場人物たちの自然なセリフなどが、まるでひとつのドラマを見ているかのような感覚にしてくれる。何かに迷っている時に読むと、背中を押して踏ん切りをつけさせてくれる作品となっている。

□コミックDAYS「運命線でダンス」のページ

【あらすじ】

デザイン科から絵画科への転科を悩んでいる大学生の淳。将来のことを考えると踏み切れずにいた。帰りの電車で妹の美那に会い、会話をしていく中で決意を固めていく――。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.