MILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』開催中止のお詫びとお知らせ

King Gnu常田大希率いるMILLENNIUM PARADEが26日、11月2日から開催を予定していたワールドツアーMILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』の開催中止を発表した。

以下、MILLENNIUM PARADEオフィシャルサイトで公開された開催中止の報告とお詫び。【MILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』開催中止のお詫びとお知らせ】平素より、MILLENNIUM PARADE を応援いただき誠にありがとうございます。11月2日(土)より開催を予定しておりました MILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』を、この度全公演中止とさせていただくことになりました。世界9都市を巡る今回のツアーの準備を進めていく中、MILLENNIUM PARADEとして目指す演出ならびにクオリティーを全公演で再現できないことが判明し、諸般の事情を鑑みてアーティストとスタッフで協議を重ねた結果、全公演を中止せざるを得ないという判断に至りました。何卒ご理解いただけますと幸いです。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。公演中止に伴う公演チケット払い戻しの詳細につきましては下記にてご確認いただけますようお願いいたします。本公演を楽しみにしていただいておりました皆様には、重ねてお詫び申し上げます。これからも「MILLENNIUM PARADE」をよろしくお願いいたします。MILLENNIUM PARADESony Music Labels