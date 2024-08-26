WANDS、初上陸含む9ヵ所の全国ホールツアーを2025年春開催
WANDSが2025年春、全9ヵ所をまわる全国ホールツアーを開催することが発表となった。
◆WANDS 画像
＜WANDS Live Tour 2025＞は、自身初の新潟、香川(第5期としては広島も)公演を含めた復活後最大規模のホールツアーとなるものだ。
4月18日の仙台サンプラザホールを皮切りに、札幌、新潟、香川、福岡、愛知、大阪、広島、そしてファイナルとなる5月30日の東京ガーデンシアターまで、9ヵ所9公演の規模で開催される。チケットの受付は2025年2月15日10:00より。
■＜WANDS Live Tour 2025＞
open18:00 / start19:00
（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
4月22日(火) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
open18:00 / start19:00
（問）WESS info@wess.co.jp
4月25日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
4月30日(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）DUKE高松 087-822-2520
5月02日(金) 福岡・福岡サンパレス
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
5月16日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月19日(月) 大阪・大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール
open18:00 / start19:00
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
5月21日(水) 広島・広島上野学園ホール
open18:00 / start19:00
（問）キャンディープロモーション 082-249-8334
5月30日(金) 東京・東京ガーデンシアター
open18:00 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
全席指定 8,500円(税込)
※3歳以下入場不可／4歳以上はチケットが必要
2025年2月15日(土)10:00〜
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