回転寿司スシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施中!

食べログで点数3.67の高評価を獲得し、「食べログ ラーメン TOKYO 百名店 2019」にも選出された「麺魚」監修の「真鯛ラーメン」を全国のスシローにて販売中です。

スシロー「真鯛ラーメン」

価格:460円(税込)

販売期間:2024年8月21日(水)〜9月1日(日)

※販売予定総数27万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、470円(税込)、500円(税込)でのご提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

スシローは「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施中。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修されたラーメンを全国のスシローにて期間限定で販売しています。

今回は、愛媛県宇和島産の真鯛からとったスープと北海道産小麦100%を使用した全粒粉麺、桜チップで燻した焼豚を組み合わせたラーメンが人気の「麺魚」が監修!

東京・千葉に5店舗を展開し、「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」ほか、数々のラーメンランキングにも選出される魚介系ラーメンの人気店です。

スシローで販売する「麺魚」監修の「真鯛ラーメン」は、愛媛県宇和海産の真鯛のアラから丁寧にとった出汁を使用。

上品な鯛のスープに、表面を香ばしく炙り中はレアに仕上げた鯛、

燻製風に仕上げたチャーシューがよく合う一杯です。

ぜひこの機会に全国のスシローで、百名店にも選出された魚介系ラーメンの人気店「麺魚」監修の「真鯛ラーメン」を楽しんでくださいね!

※食べログの点数は、2024年7月21日現在での点数です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

