回転寿司チェーン「スシロー」は、カプコンが展開する大人気格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボ企画第三弾『スシローSUPERお得祭 [第三弾]最終得技!本鮪中とろ100円!』を開催中。

“鮪の王様”と称される本鮪の中とろを“税込100円”で楽しめます。

スシロー「ストリートファイター」コラボ企画『スシローSUPERお得祭 [第三弾]最終得技!本鮪中とろ100円!』

開催期間:2024年8月21日(水)〜2024年9月1日(日)

回転寿司チェーン「スシロー」では、大人気格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボを実施中。

さらに、お得に楽しめる商品を集めた『スシローSUPERお得祭 [第三弾]最終得技!本鮪中とろ100円!』を期間限定で開催中です。

目玉商品は、“鮪の王様”と称される本鮪の中とろをスシロー全店で“税込100円”で提供する「本鮪中とろ」!

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※店舗によって価格が異なります。店舗ごとの価格はアプリ・ホームページでご確認いただけます。

『スシローSUPERお得祭 [第三弾]最終得技!本鮪中とろ100円!』商品概要(一部)

本鮪中とろ

価 格:税込100円

販売期間:2024年8月21日(水)〜9月1日(日)

※販売予定総数596万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※お皿の種類が異なる場合があります。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

本鮪の中とろは脂と赤身のバランスが良く、口の中でとろけだす脂とまぐろの旨みを楽しめます。

アボカド3貫盛り

価 格:税込200円〜

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年8月21日(水)〜9月1日(日)

※販売予定総数112万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※盛り合わせ内容:えび、サーモン、生ハム

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

人気の創作すし「えびアボカド」、「サーモンアボカド」、「生ハムアボカド」を組み合わせた「アボカド3貫盛り」

チーズマヨ炙り3貫盛り

価 格:税込180円〜

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年8月21日(水)〜9月1日(日)

※販売予定総数60万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※盛り合わせ内容:えび、サーモン、ベビーほたて

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

人気の炙りネタを組み合わせた「チーズマヨ炙り3貫盛り」

貝3貫食べ比べ

価 格:税込360円〜

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年8月21日(水)〜9月1日(日)

※販売予定総数29万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※盛り合わせ内容:赤貝、タイラギ貝、煮ほたて

※お持ち帰り対象外です。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

3種の貝の多彩なおいしさを食べ比べできる「貝3貫食べ比べ」などが楽しめます。

漬けうに包み

価 格:税込120円〜

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年8月21日(水)〜9月16日(月・祝)

※販売予定総数494万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り対象外です。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

さらに、「漬けうに包み」が120円(※)で期間限定にて登場。

仕入れたこだわりのうには、うに本来のおいしさに加えて、店内で漬けにするひと手間を加えることで、醤油の香りとうにの濃厚な旨みを感じられます。

「スシロー」のうには、漁獲量No.1チリの冷たい海で育った良質な天然の“うに”を使用。

さらに、今回は店内でのひと手間を加えることで、醤油の香りとうにの濃厚な旨みを楽しめます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※写真はイメージです。

「スシロー」×「ストリートファイター」コラボ

「スシロー」は大人気格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボを実施中。

第三弾は、今回が最後の“最終得技!本鮪中とろ100円!”『スシローSUPERお得祭』です。

「ストリートファイター」とのコラボ企画第三弾『スシローSUPERお得祭』は2024年9月1日(日)まで実施中です。

